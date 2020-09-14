حتى لا ننسى : تذكير بهجوم تَتَارالإخوان على السفارة الأمريكية بتونس

في ذكرى هجوم حزب التعويضات على السفارة الأمريكية
في مثل هذا اليوم من سنة 2012 هاجم منتسبو حزب التعويضات ما يسمى بالنهضة السفارة الأمريكية بتخطيط وتنظيم كما يبينه هذا الشريط وذلك بعد أداء صلاة الجمعة تحت حماية علي العريض الذي انتظرهم من قدام ففوجئ بهم من تالي وفي الشريط جلسة عقدت في قصر الحكومة بالقصبة مع بعض المجرمين ممن اعتدوا على السفارة برئاسة مجلس شورى حزب التعويضات عبد الكريم الهاروني، تأملوا ولا تملوا
اعتداء حزب التعويضات على السفارة الأمريكية
في ذكرى هجوم حزب التعويضات على السفارة الأمريكيةفي مثل هذا اليوم من سنة 2012 هاجم منتسبو حزب التعويضات السفارة الأمريكية بتخطيط وتنظيم كما يبينه هذا الشريط وذلك بعد أداء صلاة الجمعة تحت حماية علي العريض الذي انتظرهم من قدام ففوجئ بهم من تالي وفي الشريط جلسة عقدت في قصر الحكومة بالقصبة مع بعض المجرمين ممن اعتدوا على السفارة برئاسة مجلس شورى حزب التعويضات عبد الكريم الهاروني، تأملوا ولا تملوا
Publiée par أنس الشابي sur Vendredi 14 septembre 2018
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