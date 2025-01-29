حاليا، وضعية ايرادات السدود حرجة رغم تساقط الأمطار

تعدّ وضعية ايرادات السدود، حاليا، « حرجة » رغم أن تساقط الأمطار في الفترة الأخيرة فاق المعدّل لهذه الفترة وبلغ 111 بالمائة، ذلك أن نسبة 55 بالمائة من الأمطار تتبخر وتسيل في البحر والأراضي الرطبة، وفق ما أكده كاهية مدير البرمجة والدراسات الاستراتيجية بشركة قنال وأنابيب مياه الشمال، شاكر بن زيد، اليوم الأربعاء
وأوضح بن زيد، خلال يوم دراسي برلماني، بمجلس نواب الشعب، حول « متابعة استراتيجية الوظيفة التنفيذية للمياه »، أن الايرادات الجملية للسدود لم تتجاوز الى غاية يوم 27 جانفي 2025، نحو 494 مليون متر مكعب « م3″، وهي أقل بحوالي 318 مليون م3 من معدل ايرادات هذه الفترة (812 مليون م3)
وأبرز أن المخزون الحالي للسدود، الى غاية 27 جانفي 2025، يسجل عجزا بحوالي 13 مليون م3 ليبلغ، حاليا، بـ 755 مليون م3، مقارنة بحوالي 768 مليون م3 مسجلة في الفترة ذاتها من سنة 2024
وأضاف بن زيد، في السياق ذاته، ان المخزون الحالي لسدّ سيدي سالم، وهو أكبر سدّ في البلاد، لم يبلغ سوى 114 مليون م3 الى غاية 27 جانفي 2025، مقارنة بنحو 198 مليون م3 سنة 2024
واعتبر أن نسبة امتلاء سد سيدي سالم لم تتجاوز 6ر19 بالمائة من طاقة خزنه. كما بلغت نسبة ايرادات المياه في هذا السد 30 بالمائة من ايرادات السنة الفارطة
وأكد المسؤول أن تونس تتواجد تحت « عتبة الندرة المطلقة للمياه » وتحتل المرتبة 30 في العالم بالنسبة لنصيب الفرد الواحد من المياه في السنة. وأشار، في السياق ذاته، الى أن هذا المعدل سيواصل الانخفاض في السنوات المقبلة من 420 م3 سنويا للفرد الواحد سنة 2022 الى 350 م3 سنويا للفرد، بحلول سنة 2050
وأفاد مدير التخطيط الاستراتيجي بمكتب التخطيط والتوازنات المائية بوزارة الفلاحة، رفيق العيني، من جهته، أن الوزارة تعمل على تنفيذ مخطط المياه، لسنوات 2026 – 2030، وهو يرتكز على تثمين جمع مياه الامطار والمياه المعالجة في الفلاحة واعتماد الطاقات المتجددة وتحسين نجاعة شبكات مياه الشرب والرّي قصد إيجاد حلول سريعة لندرة الموارد المائية
وأوضح العيني ان الوزارة تسعى، وفق المخطط، الى تدعيم الموارد المائية الجوفية من خلال انجاز 30 سد باطني قصد تلافي اشكالية تبخر مياه الأمطار. كما ستجدد 5 آلاف كلم من شبكات التزود بمياه الشرب
وأبرز ان المخطط يشمل ايضا نقل مياه الصرف الصحي المستعملة المعالجة من مناطق الانتاج الى المناطق السقوية لاستغلالها في ري الحبوب والأعلاف وتلبية احتياجات مزارع الزيتون والأشجار المثمرة من الماء
ويتضمن مخطط المياه، كذلك، عدة مشاريع تخص السدود والاشغال المائية الكبرى منها مشاريع لتعلية سدّ سليانة بحوالي 11 مليون متر مكعب وسد نبهانة بنحو 5ر10 مليون متر مكعب اضافة الى انجاز 10 سدود جبلية وانجاز سد جديد « سليانة 1″ يسعة 70 مليون م3 وسد جديد آخر « بولعابة » بسعة 58 مليون م3
ولفت الى ان مخطط المياه سيولي الأولوية لتمويل مشاريع توسعة محطات تحلية مياه البحر نظرا لجدواها الاقتصادية باعتبار أن كلفة المتر المكعب الواحد يبلغ 3000 دينار/م عند القيام بتوسعة هذه المحطات مقابل 4200 دينار/م3 عند بناء المحطات الجديدة المقترحة لتحلية المياه