قال النائب في البرلمان حاتم المليكي، إن تصريحات رئيس مجلس شورى حركة النهضة الإخوانية عبد الكريم الهاروني بتفعيل التحوير الوزاري دون آداء اليمين : دعوة لخراب الدولة والخروج عن الإطار القانوني
وأكد في تصريح لّشمس اف ام » الخميس ، ان ما يقوله الهاروني « خرابا »، معبرا عن تمنياته بان يعود اليه « شاهد العقل »، مذكرا بتصريحاته السابقة التي « دعا فيها شباب الحركة الى النزول للشارع لمعاضدة مجهود الامن للتصدي للاحتجاجات الاجتماعية » التي عرفتها البلاد في جانفي 2021
حاتم المليكي يؤكد أن عبد الكريم الهاروني يدعو لخراب الدولة
22/04/2021 |
قال النائب في البرلمان حاتم المليكي، إن تصريحات رئيس مجلس شورى حركة النهضة الإخوانية عبد الكريم الهاروني بتفعيل التحوير الوزاري دون آداء اليمين : دعوة لخراب الدولة والخروج عن الإطار القانوني