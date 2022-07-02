حاتم العش ، متاع سليم الرياحي ، طامع باش يرجع وزير

الحقيقة انا كمواطن تونسي
مازلت اطلع على دستور تونس لسنة 2022 لاحدد موقفي منه ؟؟
لكن
اسفي على تونس والعشرية السوداء و ماذا انجبت
المبين ادناه
كان قاضيا ثم وزيرا ممثلا لسليم الرياحي ولاملاك الدولة والشؤون العقارية في حكومة الاخوانجية
وللاسف الان محامي لدى التعقيب ؟؟
ومن باريس يعمل فضيحة
قال ساصوت بنعم لان دستور 2022 يشبه لدستور1956 ؟؟
طبعا يقصد دستور 01 جوان 1959 ؟؟
ياحبيبي
الم تدرس تربية مدنية ؟؟
الم تدرس قانون دستوري في كلية الحقوق ؟؟
الم تتعثر مرة في دستور جلولي فارس لسنة 1959 ؟؟
وانت في باريس امشي الى محطة الميترو رقم 9 او 14
Étoile Charles Degaulle
ستجد دستور تونس 1959
ماهذا يا هذا ؟؟
حبيب الزمالي