جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل 3 من جنوده بغزة

أعلن اليوم الجمعة جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي ثالث في صفوفه بمعارك في قطاع غزة، وفي حين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أعداد المصابين العسكريين أعلى بكثير مما ينشره الجيش، أكدت المقاومة الفلسطينية استهداف جنود للاحتلال وإيقاعهم بين قتيل وجريح
وقال جيش الاحتلال -في بيان- إن الرائد (احتياط) تومر شلومو ميارا، 28 عاما، المجند في كتيبة الهندسة 710، قتل اليوم الجمعة في معركة شمال قطاع غزة
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قائد دبابة في معارك جنوب قطاع غزة، بعد أن أعلن فجرا مقتل عسكري آخر
كما أفادت قوات الاحتلال بمقتل جنديين أحدهما من وحدة الهندسة في لواء غولاني خلال معارك في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة الليلة الماضية. كما أعلن إصابة 4 آخرين، بينهم ضابطان، في معارك جنوب القطاع وشماله
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس مقتل ضابط برتبة رائد في سلاح المدرعات خلال قتال ضار جنوبا، ليرتفع عدد القتلى إلى 124 بين ضابط وجندي منذ بدء التوغل البري، في حين ارتفع عدد الجرحى منذ بداية العملية البرية إلى 652، بينهم 146 إصاباتهم خطرة
من جانب آخر، أعلن جيش الاحتلال أنه استعاد جثتي جنديين آخرين ومدني كانوا محتجزين في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي
وذكر الجيش أنه بذلك يرتفع عدد قتلاه من الضباط والجنود منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي إلى 450، بينهم 119 منذ بداية المعارك البرية في 27 من الشهر ذاته
وفي هذا السياق قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن أعداد المصابين العسكريين وفقا لقوائم المستشفيات أعلى بكثير مما ينشره الجيش الإسرائيلي
وذكرت الصحيفة أن مراكز إعادة تأهيل المعوقين ليست مستعدة للتعامل مع الأعداد الكبيرة لجرحى الجيش الإسرائيلي