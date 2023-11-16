جيش الإحتلال الإسرائيلي لا يجد جديدا للنشر يثبت وجود « حماس » في مستشفى الشفاء

أكد جيش الإحتلال الإسرائيلي أنه لا توجد لديه أي مواد جديدة للنشر لإثبات وجود بنية تحتية عسكرية تابعة لحركة « حماس » داخل مجمع مستشفى الشفاء في غزة، الذي يقتحمه الجيش الإسرائيلي منذ فجر الأربعاء
وقال المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس : « بوسعي التأكيد أن العملية لا تزال مستمرة »، مضيفا أن : كل الأدلة المسموح بنشرها قد نشرت
وكان جيش الإحتلال الإسرائيلي قد ادعى يوم الأربعاء عن اكتشافه أسلحة وعتادا وحواسيب داخل المستشفى، قال إنها تابعة لحركة : حماس
ومع ذلك لم ينشر الجيش الإحتلال أي دليل على وجود أنفاق وغرف قيادة العمليات لـ « حماس » داخل مجمع المستشفى، والتي سبق للجيش أن أعلن عن وجودها
يذكر أن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، التي تم إطلاقها ردا على هجوم « حماس » على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، لا تزال مستمرة
وأعلنجيش الإحتلال الإسرائيلي عن عزل مدينة غزة عن باقي أراضي القطاع. كما تمت محاصرة مستشفى الشفاء، وبدأ الجيش باقتحامه منذ صباح الأربعاء 15 نوفمبر
المصدر: واشنطن بوست