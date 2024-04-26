جوهر بن مبارك في إضراب وحشيّ عن الطّعام منذ يومين

تعلم هيئة الدّفاع عن المعتقلين السّياسيّين، المحتجزين قسريّافي ما يعرف بقضيّة المؤامرة، بأنّ أستاذ القانون الدّستوري المحتجز قسريّا جوهر بن مبارك قد دخل في إضراب وحشيّ عن الطّعام والماء والدواء منذ يومين، احتجاجا على استمرار احتجازه رغم تجاوز الحدّ الأقصى القانوني للإيقاف التّحفّظيّ
كما علمت أنّ المحتجز قسريّا عصام الشّابّي قد قاطع الزّيارة العائليّة و القفّة لنفس السّبب
وإذ تعبّر الهيئة عن تضامنها المطلق معهما ومع بقيّة المحتجزين قسريّا فإنّها تعبّر عن مخاوفها الشّديدة على صحّة جوهر بن مبارك و تحمّل إدارة سجن المرناقيّة وكل المسؤولين عن عدم تفعيل السّراح الوجوبي ، وعلى رأسهم قضاة دائرة الإتّهام المتعهّدة بصفة غير قانونيّة ، مسؤوليّة ما يتهدّد حياته من مخاطر
عن هيئة الدّفاع عن المعتقلين السّياسيّين المحتجزين قسريّا
تونس في 25 أفريل 2024