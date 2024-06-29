جنوح سفينة محملة بالقمح متجهة إلى تونس قرب السواحل التركية

أعلنت الإدارة العامة لخفر السواحل التركية عن جنوح سفينة شحن محملة بالقمح في بحر مرمرة بالقرب من إسطنبول، يوم الجمعة
وأشارت الإدارة العامة في بيان لها، إلى أن الحديث يدور عن سفينة « ليدي أيانا »، التي يبلغ طولها 169 مترا، والتي كانت متجهة من روسيا إلى تونس
و وفق وكالة الأناضول سفينة شحن تحمل اسم « ليدي أيانا » محملة بالقمح وكانت تبحر من روسيا إلى تونس جنحت اليوم بعد رسوها قبالة ساحل منطقة يشيل كوي في اسطنبول
ويشار إلى أن السفينة كانت تنفذ رحلتها تحت علم بربادوس
وأكدت وزارة النقل التركية توجيه قاطرة بحرية وزورقا إلى السفينة الجانحة قرب السواحل التركية، لغرض إجلاء الطاقم