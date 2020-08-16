انتفض الإخوان في تونس ضد فكرة طرح حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة واعتبروا ان للاحزاب الحق الحصري في تشكيل الوزارات
لن أخوض في اقتراح السيد المشيشي، فلنا من المتابعين للشأن السياسي والصحافيين المطلعين على الموضوع يمكنهم انارتنا بافضل ما يكون ولكن سأرد على الإخوان
نعم، صحيح ان الشأن الحكومي والسياسي عموما، يبقى مجالا للابداع بالنسبة للأحزاب في جمهورية افلاطون أو مملكة آليس الخيالية، أما في تونس المنكوبة فان الاحزاب المتعاقبة على السلطة واهمها النهضة فانها خلفت ما يلي
1/دولة ذات سيادة مستباحة تمثل الاحزاب الحاكمة مجرد واجهة لدول اقليمية
2/استوطن الارهاب المسلح والارهاب المتوثب في الجبال والمواقع الانتاج وحتى في البرلمان
3/افلاس على المستوى الأقتصادي وارتهان للقرار الوطني لدى الممولين وتوقف التنمية في الجهات واستفحال الكارثة البيئية وتفشي الفوضى
4/اليأس التام لدى أوساط واسعة من الشباب في امكانية العيش في تونس وانتشار ظواهر الحرقة والمخدرات والعنف
5/غرق البلاد في مستنقع الرداءة والقبح وانعدام الذوق السليم والرياء الديني والفشل الجماعي وتحولت مواضيع النقاش المجتمعي إلى جس المناطق الخصوصية لاستكشاف جنس الملائكة
سيتم استدعاء الاحزاب للحكم حين تكون هناك احزاب … حين يكون لكل حزب انتيليجانسيا تبشر بأفكاره ومجاميع تفكير من الاكاديميين تنجز اطروحاته البديلة ومراكز بحوث استراتيجية ترسم تموقع البلاد الأفضل للتأثير في اقليمها وفنانين يرسمون لوحة المجتمع المستقبلي ورموزا وطنية تمثل رأس المال الرمزي للتنظيم … وخاصة … خاصة … شارعا حقيقيا منظما ومؤمنا بافكار الحزب وليس قطيعا من المؤلفة قلوبهم بالتعويضات أو الحالمين برتبة معتمد أو شاوش ادارة
لستم حزبا يا جماعة النهضة ومن جاورها وانبطح لها … بالكاد انتم عصابة جاهلة انتخبتها جموع الفاشلين… لذا، لن يسلمكم أهل تونس عشرية أخرى لعبثكم
الصورة : جماهير الناخبين الذين لم يقدروا خطورة سلاح الورقة في الصندوق فصوتوا بغرائزهم المريضة لمن يشبههم … فأسقطوا المناضل والكفاءة العلمية وأتوا ببنادري السلامية وتعليلة العروسة وتهليلة المطهر لذا، بربكم، لا تطلبوا مني ان احترم اختيارهم واتركوني من أغاني الثورة ومزحة « يا شعبي يا عود الند … » فقد اتانا هذا الشعب بالكانون والدڨازة والبخور … والند
رافع طبيب