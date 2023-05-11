جمعية القضاة تطالب النيابة العمومية بكشف حقيقة الاعتداء الإرهابي الذي جدّ بمدينة جـربـة

إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر الاعتداء الإرهابي الذي جدّ يوم الثلاثاء 09 ماي 2023 بمدينة جـربـة فإنه
أولا: يدين بشدّة هذا الاعتداء الغادر الذي أسفر عن وفاة ثلاثة أمنيين ومواطنَين مدنيّين أحدهما تونسي والثاني فرنسي وعن إصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة
ثانيا: يتقدّم بأصدق عبارات التعزية والمواساة لعائلات الضحايا الذين قضوا في هذه العملية الغادر
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ثالثا: يتمنّى الشّفاء العاجل للمصابين من المدنيين ورجال الأمن
رابعا: يثني على جهود رجال الأمن في التصدي لهذا الاعتداء الغادر بما آل إلى الحد من فداحة الأضرار التي كان من الممكن أن تحصل
خامسا: يطالب النيابة العمومية ، بصفتها تتحمّل مسؤولية الإشراف على الأبحاث العدلية وكشف الحقيقة وإثارة التتبعات ، بأن تنير الرأي العام حول طبيعة الحادثة بحسب ما يقتضيه واجب النطق الرسمي للمحاكم في مثل هذه القضايا التي تهم الرأي العام الوطني والدولي وذلك في نطاق الاستقلالية والشفافية ولتحميل المسؤوليات لمن يتحمّلها تجنّبا لتكرار هذه الجرائم البشعة
تونس في: 11 ماي 2023
عن المكتب التنفيذي
رئيس الجمعية
أنس الحمادي
بـيــان