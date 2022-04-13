جماعات تذكرنا ب «روابط حماية الثورة» «تحتكر» الرئيس وتتحدّث باسم 25 جويلية

تواترت في الآونة الأخيرة تحرّكات مجموعات «مواطنية» تحت مسمّيات مختلفة لكنها متشابهة ومتقاربة وتزعم اعتناقها لنفس المرجعية، وأقدمت على ترجمة قناعاتها إلى أفعال فنظّم بعضها اللقاءات والإطلالات الإعلامية ونزل بعضها الآخر إلى الميدان لمراقبة الأسعار على سبيل المثال خلال شهر رمضان على غرار «حراك 25 جويلية» دون أن ننسى نشاط «التنسيقيات» و«الحملات التفسيرية» و«شباب تونس الوطني» وغيره
ولا يملك المرء في هذا السياق سوى أن ينوّه بهذا الوعي المواطني وبهذه الأشكال غير التقليدية في الاهتمام بالشأن العام في الإطار المدني والسلمي رغم عمق الأزمة المركّبة التي تضرب البلاد
على أن ارتباط العمل المدني والاهتمام بالشأن العام والاشتغال في السياسة تحت يافطة أسماء الأعلام والتواريخ سلاح ذو أكثر من حدّ، فهو قد يعني الاصطفاف والاحتكار – السياسي بطبيعة الحال – والإحالة إلى ذكريات غير جميلة في تاريخ البلاد أو حتى عند النظر إلى التجارب المقارنة
والمثير للقلق والخشية في نفس الوقت، هو ما يوجّه اليوم للوسائط التقليدية في المنظومة الديمقراطية وهي الأحزاب من انتقادات وشيطنة وترذيل في ظرف دقيق تعيشه تونس لا يحتمل التدافع والصراع العبثي بقدر ما نحن بحاجة ملحّة للصراع والمنافسة السياسية الشفّافة التي تحترم لا فقط المعايير القانونية وإنما المبادئ والأخلاق التي هي أساس وجوهر العمل السياسي لا «البوليتيك» كما يقال
إننا نقف اليوم على محاولة جدّية للقفز على دور الأحزاب المعلنة والعلنية، بما أن هذه المجموعات التي تنهى عن التحزّب تمارس التنظّم الحزبي وفق التوصيف العلمي، والمرور كذلك إلى الضغط على مؤسسات الدولة والمطالبة بتغيير بعضها كما حصل مع المجلس الأعلى للقضاء والدعوة لحلّه والتظاهر أمام مقرّه، بل ومحاكاة دور بعض أجهزة الدولة والقيام بمراقبة الأسعار مثلا في الأسواق في الوقت الذي يُفترض فيه أن تقوم جهات رسمية بهذا الدور الرقابي فيما يظل العمل المدني والسياسي للتحسيس والتوعية والتربية على المواطنة كما أسلفنا والوصول في نهاية المطاف للحكم والبقاء فيه
صحيح أننا بعيدون عن مشهد ما بعد 2011 وعربدة ما كان يسمى بـ«روابط حماية الثورة» التي أساءت للعمل المدني والسياسي وحتى للجهات التي كانت تعتقد بأنها في خدمتها، وشكّلت عبءا عليها وساهمت في اهترائها وزعزعة حكمها وعاد كل ذلك بالوبال على التجربة الديمقراطية الناشئة
إن من حقّ عموم التونسيين ممارسة السياسة والفضل يعود إلى تضحيات أجيال وأجيال من الوطنيين والتي تُوّجت بملحمة 14 جانفي 2011 غير المكتملة شئنا أم أبينا، فهذه المحطّة في تاريخ تونس هي التي فتحت شهية الكثيرين للحكم ونفخت في صدور البعض نور العمل العام والثورة والالتزام بتحقيق أهدافها لذلك لا يحق لأحد مصادرة هذه المحطة أو الركوب على سطوتها أو احتكارها والتحدّث الحصري باسمها ولولا استمرار تضحيات ونضالات كثير من التونسيين أيضا بعد هذا التاريخ لما حصل 25 جويلية 2021 ولما وُجد أمر واقع جديد من حق جميع التونسيين المساهمة في الانطلاق منه للإنقاذ وصياغة العقد الاجتماعي الجديد بالتشارك بين من لم يكن سببا في ما نحن فيه بطبيعة الحال
إن من حق أي كان من أبناء الشعب، مفسّرا كان أو منسقا أو مريدا أو حركيا، أن ينبهر بشخصية رئيس الجمهورية وبقدراته واعتباره قائدا أمميا «يقود منذ توليه الحكم تجربة جديدة في تاريخ الإنسانية» كما قال المفسّر أحمد شفتر في ظهور إعلامي، أما أن يقول بصيغة الجمع «نحن نبدع لتونس وللشعوب الأخرى في العالم مسلكا جديدا لطريقة تحرر ما بعد العولمة» فهذا أمر مبالغ فيه من جهة ومن جهة ثانية يربك فهمنا المتواضع لطبيعة برنامج رئيس الجمهورية وعلاقة سيادته بهؤلاء «الأنصار» خصوصا وأنهم يعترفون أنهم ليسوا على اتصال مباشر به منذ فترة فكيف تأتيهم المواقف والعبر، وهل أن رئيسنا بالفعل يعدّ العدة لإرساء نموذج وطني قابل للتصدير؟
لقد أكد رئيس الجمهورية منذ ولوجه قصر قرطاج وفي أكثر من مناسبة أنه دخل السياسة – بعد 2011- مستقلّا وسيبقى مستقلّا وبالتالي ما الجدوى من حشره في مشاريع حزبية، أجل حزبية رغم إنكار الجماعات والمجموعات التي تنسب نفسها لبرنامجه المزعوم
نقول مشاريع حزبية باعتراف البعض كما حصل مع جماعة «الشعب يريد» في وقت من الأوقات والذي أصبح في «المعارضة» كما يقول قادته، ومع «حراك 25 جويلية» الذي صرّح كاتبه العام كمال الهرّابي لوكالة الأنباء الرسمية (وات) قبل أيام بأن حراك 25 جويلية:هو حزب قائم الذات منذ أفريل 2019 حيث كان يعرف باسم حركة شباب تونس الوطني، وتمّ تغيير اسمه بعد 25 جويلية 2021 ليصبح حزب : حراك 25 جويلية
وحتى لو تجاوزنا مسألة الاعتراف وموضوع «الباتيندة» ولعنّا التحزّب، فإن أداء وسلوك هذه المجموعات لا يخرج عن دائرة الوسائط التقليدية والعمل الحزبي والإدارة الحزبية وفق التعريف العلمي للحزب دائما، ويبدو أنه في باب الشعبوية والتقية وقع الاختيار على التنصّل من صفة التحزب لتيسير شيطنة الخصوم في بقية الأحزاب والحال أن العملية السياسية كما يطالب بها الداخل والخارج تُبنى على الوسائط التقليدية أي الأحزاب حتى وإن قادت تنظيمات المجتمع المدني المسار لأنها تحظى بثقة الرئيس والشعب
إنه لا مصلحة لرئيس الجمهورية اليوم في تقديرنا في ربط اسمه بمثل هذه المشاريع التي قد تكون في بعض جوانبها مفيدة لدعم مشروعه السياسي ونصرته أمام خصومه، لكنها لن تنفعه كثيرا على الأقل من خلال ما تم إلى حد الآن وقد تصبح عبءا عليه، فهو رئيس جميع التونسيين ورئيس دولتهم، دولة القانون والمؤسسات، وهو الضامن لوحدتها
بقلم:مراد علالة