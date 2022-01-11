جريمة قتل شنيعة بالفضاء التجاري « مونوبري » الكائن بلافيات

جدت اليوم جريمة قتل شنيعة داخل الفضاء التجاري « مونوبري » الكائن ب » لافيات » تونس تمثلت وقائعها في إقدام أحد العاملين بهذا الفضاء على طعن زميله الذي توفي على الفور ثم مهاجمة الحرفاء و العملة بسكين
و أفاد شهود عيان أنهم كانوا بصدد التبضع من المونوبري حين تفاجؤوا باقتحام المحل من طرف شخص أسمر اللون و قوي البنية كان في حالة هستيرية و توجه إلى أحد العملة و طعنه على مستوى الرقبة بواسطة سكين فخر يتخبط في دمائه و لفظ أنفاسه على عين المكان . و رغم ذلك واصل الجاني تخريب جسمه و التنكيل بجثته بواسطة السكين أمام ذعر و هلع الحرفاء الذين هجم عليهم بدورهم مسببا لبعضهم جروحا خطيرة
و ذكر الجاني في تصريحاته الأولية لدى منطقة الأمن بباب بحر أنه يعمل حارسا بحانة المونوبري و قد اعتاد التزود بالغبرة ( الهيروين ) من المجني عليه إلا أن الأخير منعه في الآونة الأخيرة من كميته المعتادة من هذا المخدر بسبب عجزه عن دفع ثمنه الباهظ حيث يشتري الغرام الواحد ب150 دينار و قد أصبح في حالة تبعية مطلقة للمخدر و هو ما دفعه إلى التسلح بسكين و مهاجمة الضحية و قتله
و الغريب في الأمر أن الجاني أفاد بأن إدارة المونوبري على علم بأن القتيل كان يروج الهيروين و أنه يعمل في إطار شبكة
المصدر : طلائع الحرس الوطني