أكد رئيس تحرير جريدة « الأنوار »، نجم الدين العكاري، تعرض الصحيفة لضغوطات ومحاولات ارباك قبيل نشر الجزء الثاني بعد نشر تقرير تعلق بثروة راشد الغنوشي التي نفتها الحركة
وقال العقاري، في تصريح لــإذاعة « جوهرة أف أم » اليوم الخميس، إنه وردت الى مسامعه معلومات بخصوص محاولة حركة النهضة لايقاف صدور العدد الجديد من صحيفة الأنوار الذي سيتضمن جزءا ثانيا من التقرير، عبر رفع قضية استعجالية، مضيفا أنه لم يتلقّ أي إشعار رسمي بخصوص محاولة منع النشر و ان العدد الجديد بصدد الطباعة.
جريدة « الأنوار » تتعرض لضغوطات قبل نشر الجزء الثاني من ثروة الغنوشي
01/04/2021 |
أكد رئيس تحرير جريدة « الأنوار »، نجم الدين العكاري، تعرض الصحيفة لضغوطات ومحاولات ارباك قبيل نشر الجزء الثاني بعد نشر تقرير تعلق بثروة راشد الغنوشي التي نفتها الحركة