جروة في مجلس النواب

تحياتي لكل الصديقات قبل الاصدقاء
عندي مدة مانيش لاهي بهذا الفضاء الازرق
قبل ان اكتب كلمة هنا أودّ ان تعذرني امرأتان
ألفة يوسف و فردوس تونس بوغطاس
سنوات قبل نكبة 2011 عاقبني نظام بن علي بنقلة تعسفية من محكمة منوبة الى محكمة قبلي بسبب مساندتي لشبه المناذل محمد عبو
كنت أتنقل ليلا من العاصمة الى قبلي
ونظرًا لطول الطريق كنت نضيع الوقت بالاستماع الى مذيعة تافهة تطبل لنظام بن علي و زوجته وحصل ان طردتها ليلى بن علي من قعدة نسائية بنزل الكاهنة مقر جمعية ( بسمة ) ولكن للضرورة أحكام و فرض… راهي مسافة 540 كلم و الطريق حالة حليلة
7 سنوات تنقلات ليلا لم أشتك حالي
لكن ان ارى جروة الان في مجلس النواب ساشتكي الى الله
ما هذا ؟؟
هكة النساء تعمل في وجوهها
المعزة افضل بكثير
الأستاذ الحبيب الزمالي
J’ai du respect pour les personnes qui assument leur passé, leur vécu, leur « historique ».
Je n’en ai aucun pour les girouettes, les « retourneurs » de veste, comme cette halima hammami, les révolutionnaires de la vingt cinquième heure; j’ai pour eux du dégoût et ils me donnent la nausée.
Mongi Bouhlila