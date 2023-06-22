جرجيس : شاب مريض نفسانيا و عصبيا يقتل أمه بسكين

اقدم، الليلة الماضية الأربعاء، شاب من مواليد سنة 94 على طعن والدته بسكين على مستوى الظهر، بمنزلهما الكائن بعمادة الموانسة بجرجيس من ولاية مدنين
وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمدنين عرفات المبسوط لمراسلتنا بجرجيس شعلاء المجعي أن الجاني طعن والدته، البالغة من العمر 58 سنة(مديرة مدرسة ابتدائية)، من الخلف باستعمال آلة حادة ثم قدّم نفسه إلى الوحدات الأمنية معلما عن الواقعة
وأشار المبسوط إلى أن المجني عليها نقلت إلى مصحة خاصة وخضعت لعملية استعجالية نظرا لحالتها الحرجة الا انها فارقت الحياة، صباح اليوم
وذكر الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمدنين عرفات المبسوط أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية أذنت بفتح تحقيق ضد الشاب من أجل القتل العمد مع سابقية القصد على معنى أحكام الفصلين 201 و202 من المجلة الجزائية كما تعهد قاضي التحقيق الاول بذات المحكمة بالقضية
إلى ذلك، تتواصل الأبحاث لمعرفة أسباب الجريمة مع اعتبار أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية وعصبية ويتناول ادوية مهدئة تحت إشراف طبيب مختص في الامراض العصبية والنفسية، وفق ما أدلى به والده للمصالح الأمنية