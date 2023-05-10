جربة : نقابة الصحفيين تدعو مؤسسات الدولة إلى تقديم المعلومات المحينة للمواطنين

لا حياد مع الإرهاب
على اثر الاعتداء الغادر والجبان الذي جد مساء الثلاثاء 09 ماي 2023 وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى بين الامنيين و مدنيين في جزيرة جربة، تعبر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن ادانتها الشديدة لهذا الاعتداء الغادر الذي يستهدف أمن تونس واستقرارها ومصالحها خاصة وهي تستعد لاستقبال الموسم السياحي
تترحم على ارواح ضحايا هذه العملية الإرهابية الغادرة من عناصر الأمن والمدنيين التونسيين والأجانب من ضيوف تونس وتعزي فيهم عائلاتهم وزملائهم. وتعبر عن تضامنها مع كافة ضحايا الإرهاب في تونس والعالم. كما تحيي جهود القوات المسلحة التي تصدت للهجوم الإرهابي بشجاعة
كما تدعو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كافة وسائل الإعلام إلى التحلي بالحذر والدقة عند نشر المعلومات المتعلقة بالعمليات الإرهابية والابتعاد عن الاثارة والسعي المحموم وراء السبق الصحفي والتحري في الاخبار الزائفة التي تنتعش في مثل هذه الفترات، والالتزام بالموضوعية والدقة وأخلاقيات المهنة عند التعامل مع مثل هذه العمليات
كما تدعو نقابة الصحفيين مؤسسات الدولة خاصة وزارة الداخلية إلى تقديم المعلومات المحينة للمواطنين واعتماد استراتيجية اتصال الأزمة للحد من انتشار الاخبار الزائفة والمضللة التي تتكاثر نتيجة غياب المعلومة الرسمية
ان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومن منطلق المسؤولية الوطنية تحيي رصانة الشعب التونسي واستبسال قواته المسلحة، وتدعو إلى الوحدة الوطنية وعدم الحياد مع الإرهاب ونبذ الانقسامات في ظل هذا الظرف الدقيق الذي تمر به بلادنا
عن المكتب التنفيذي
الرئيس
محمد ياسين الجلاصي