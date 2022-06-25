جبهة نجيب الله الشابي تتضامن مع حمادي تفجيرات

تَعتبر جبهة الخلاص الوطني أنّ الملابسات التي تمّ خلالهَا احتجازُ رئيس الحكومة الأسبق السّيّد حمّادي الجبالي وتحويل وجهتِه من مدينة سوسة إلى مقرّ فرقة أمنيّة بالعاصمة دون إذن قضائيّ عمل غير قانوني يرتقي إلى مستوى الاختطاف وتعربُ في ذات السياق عَن
– رفضها للحملات الدّعائيّة و التّشهيريّة التي تقوم بها وزارة الدّاخليّة وسطوها على سلطة القضاء الذي يختص وحده بإحاطة الرّأي العام بالمعطيات حول القضايا التي يتعهّد بها
– تضامنها مع السّيّد حمّادي الجبالي الذي يتعرّض منذ أشهر طويلة لمضايقات بدأت بالإعتداء على حرمة مسكنه ومقرّ عمله وحرمانه منذ قرابة 7 أشهر من وثائق الهويّة والسّفر وتتواصل بالملاحقة الأمنيّة والقضائيّة ذات الخلفيّة السّياسيّة الواضحة
– تنبيهها من سعي سلطة الأمر الواقع لخلق أروقة قضائيّة طيّعة توظّفها لاستهداف خصومها السّياسيّين بعد فشلها في تركيع القضاء عبر المرسوم 35 و الأمر 516 سييء الصيت
– مساندتها لصمود السّادة القضاة ودعمها لنضالاتهم من أجل الحفاظ على استقلاليّتهم ورفض سياسة التّرهيب المسلّط عليهم
عن: جبهة الخلاص الوطني
الأستاذ أحمد نجيب الشّابّي