جبهة الخلاص الوطني تدعو لوقفة مساندة لشيماء عيسى

تمثُل القياديّة بجبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى، يوم غد الثّلاثاء 14 نوفمبر 2023 أمام الدّائرة الجنائيّة بالمحكمة العسكريّة الإبتدائيّة الدّائمة بتونس لمحاكمتها على خلفيّة تعبيرها عن آرائها و مواقفها السّياسيّة في تصريحات إذاعيّة
وإذ تُعرب جبهة الخلاص الوطني عن دعمها ومساندتها المطلقة لشيماء عيسى، فإنها تدعو أنصارها ومختلف الشخصيات الوطنية والحقوقية والحزبيّة للحضور بكثافةٍ لمساندة ومعاضدة شيماء عيسى في هذه المحاكمة العسكريّة السياسيّة غدا الثلاثاء على الساعة 9 صباحا أمام المحكمة العسكريّة الابتدائية مفتاح سعد الله
كونُوا في الموعد
جبهة الخلاص الوطني
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وكان قاضي التحقيق قد قرّر يوم 3 أكتوبر الماضي، تأجيل النظر في قضية القيادية بجبهة الخلاص إلى يوم 14 نوفمبر الجاري
وقالت شيماء عيسى إثر خروجها من جلسة تحقيق أمام القاضي العسكري، إنّها تخضع منذ إطلاق سراحها لمجموعة من الإجراءات التي تصفها، رفقة هيئة الدفاع عنها، بـ”غير القانونيّة والسالبة لكل حريّة”، مبيّنة أنّه لا توجد مواطنة دون التمتّع بكل الحقوق الأساسية وحريّة التنقّل والعمل والمشاركة في الحياة المدنيّة والسياسيّة والتعبير، واصفة نفسها بأنّها محرومة من هذه الحريّات جميعها
وأعربت عيسى عن قلقها وعدم ارتياحها لما اعتبرته سلبا لكل حقوق المواطنة وأنّها لا تستطيع تحمل ذلك أكثر، مشيرة إلى أنّها ليست الوحيدة التي تعاني هذه الوضعيّة
كما أعلنت الجبهة عن تنظيم تحرّك احتجاجي يوم 23 نوفمبر الحالي بالتزامن مع نظر دائرة الاتهام في مطالب الاستئناف المتعلقة بالإفراج عن المساجين السياسيين