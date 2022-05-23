جامعيون ينددون بالزج بهم في مشاريع قيس سعيد السياسية

لا للزج بالجامعة في المشاريع السياسية
إن الاساتذة الجامعيين والجامعيات المنتمين/ات لكليات الحقوق والعلوم القانونية، وبعد صدور المرسوم عدد 30 المؤرخ في 19 ماي 2022 والمتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة
وإذ يستنكرن/ون هذا الاسلوب المسقط في اختيار أعضاء اللجنة بعيدا عن كل تشاور وتحاور وطني واسع وحقيقي
ينددن/ ون بهذا التعامل الفوقي مع المؤسسات العلمية الاكاديمية، ويستهجنون الزج بالجامعيين والجامعيات في هذه المشاريع السياسية وهو ما من شأنه إضفاء شرعية وهمية ومضللة على هذه المشاريع
ويذكرن/ون بأن عمداء وعميدات كليات الحقوق والعلوم القانونية هم وهن من الاساتذة الذين واللاتي تم انتخابهن وانتخابهم لما لهم ولهن من قيمة أكاديمية لإدارة الشأن العلمي داخل الكليات وليس لتوريطهم /هن في المشاركة في الأعمال السياسية
ولذا فإن الجامعيين والجامعيات الممضين و الممضيات أسفله يطالبون العمداء والعميدات بعدم قبول الانخراط في هذه اللجنة و بتوحيد كلمتهن /كلمتهم لرفض مثل هذا التحيل على المؤسسات العلمية و الزج بالجامعة في المشاريع السياسية
تونس في 21 ماي 2022
الامضاءات
المؤسسة الاسم واللقب
1. كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس العميدة كلثوم مزيو
2. كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس العميد عياض بن عاشور
3. كلية الحقوق بصفاقس العميد ناجي البكوش
4. كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس الحبيب العيادي
5. كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة محمد رضا جنيح
6. مدير المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان عبد المنعم العبيدي
7. مدير المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس نوفل الناصفي
8. كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس سناء بن عاشور
9. كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس سليم اللغماني
10. كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس منية بن جميع
11. كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس حفيظة شقير
12. كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس حمادي الرديسي
13. كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس حاتم مراد
14. كلية الحقوق بصفاقس سامي الجربي
15. كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس نذير بن عمو
16. كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس كمال بن مسعود
17. كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس وحيد الفرشيشي
18. كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس أسماء نويرة
19. كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة عبد الرزاق المختار
20. كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس سهيمة بن عاشور
21 كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس عبد المجيد الزروقي
22. كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس شاكر الحوكي
23. كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة ماجدة مرابط
24. كلية الحقوق بصفاقس معتز القرقوري
25. كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس كوثر دباش
26. كلية الحقوق بصفاقس وليد قضوم
27. كلية الحقوق بصفاقس لمياء ناجي
28. المعهد العالي للصحافة وعلوم الاخبار أيمن الزغدودي
29. المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان محمد أمين الجلاصي
30. كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس نهى الشواشي
31. كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس أسماء الغشام
32. كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس سناء الوشتاتي
33. المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان جواهر السخيري
34. المعهد العالي للتصرف ببنزرت وليد العربي
35. كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة حنان بن علي
36. كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس منى كريم
37. المعهد العالي للتجارة بتونس جوهر بن مبارك
38. المعهد العالي للمالية والجباية بسوسة رباب المقراني
39. كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس معز شرف الدين
40. كلية الحقوق بصفاقس عايدة قطاطة
41. كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس علي النني
42. كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس شكري خميرة
43. كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة عمر البوبكري
44. كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة كريم شياتة
45. كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة نعمان النصيري
46. كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس محمد أمين ثابت
47. كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة رائف جراد
48. كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة سنية الفرجاني
49. كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة عبد القادر فتح الله
50. المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان عبد الكريم العويتي
51. المدرسة العليا للمواصلات بتونس كمال الرزقي
52. كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة فاطمة الرعاش
53. كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس نرجس طاهر
54. كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس سلسبيل القليبي
55. كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة لمياء المنصوري
56. كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس احمد إدريس
57. المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان عربية بالحمرة
58. كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة صحبي الخلفاوي
ك59. لية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة مروان الديماسي
60. كلية والتصرف بصفاقس عبد الوهاب معطر
61. المعهد العالي للدراسات التطبيقية بسبيطلة مبروك الحريزي
62. كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس حمادي الرايس
63. كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس يحيا لسود
64. كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس ليلى جرادي
65. المعهد العالي للدراسات القانونية بالقيروان نوفل الخازن
66. كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس شكري خميرة
67. كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة مهدي بن جماعة
68. المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان فاطمة الغربي
69. كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة جليلة بوزويتة
70. كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، سلوى الحمروني
71. المدرسة العليا للسمعي البصري والسينما – جامعة قرطاج بتونس، هاجر بالشيخ أحمد
72. كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، منير السنوسي