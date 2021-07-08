ثلاث كتل برلمانية تعلن عن مقاطعتها لمكتب المجلس و اجتماعات رؤساء الكتل تنديدا بتلاعب الإخواني الغنوشي

أعلنت ، اليوم الخميس، 3 كتل برلمانية عن مقاطعتها لمكتب المجلس و اجتماعات رؤساء الكتل، على خلفية ما وصفوه بــ « تلاعب » رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي بالمؤسسة التشريعية
كان ذلك خلال ندوةٍ صحفية مشتركة عقدتها كل من الكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح الوطني وكتلة تحيا تونس و النائب المستقل منجي الرحوي
ولوحت الكتل المذكورة، بمقاطعة الجلسات العامة بعد قرار مكتب المجلس المنعقد البارحة بالغاء جلسة حوار مع وزيرة العدل حول تقرير التفقدية العامة للوزارة الذي نشرته هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي وإلغاء جلسة أخرى للحوار مع وزير الصحة حول الوضع الوبائي في البلاد
ومن جهة أخرى، إنتقدت الكتل، العنف الذي سلط على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من قبل النائبين صحبي سمارة وسيف الدين مخلوف، مطالبين مكتب المجلس بتقديم قضية جزائية ضد من مارسوا العنف على عبير موسي