ثلاثتهم لا يستقيلون …أين المصداقية في الحديث عن انتخابات مبكّرة !؟

بدا رئيس الحكومة هشام المشيشي أمس الثلاثاء أكثر «الرؤساء» جرأة في التعبير عن موقفه من المطالب الصريحة والمحتشمة المنادية برحيله سواء بمفرده أو ضمن منظومة الحكم برمتها والتي يمثّل أحد أهم تعبيراتها على رأس السلطة التنفيذية، وجاء فصل الخطاب كما يقال على لسانه خلال زيارته إلى إذاعة «شمس أف أم» الخاصة بمناسبة التفويت فيها حيث أكد أن استقالته من منصبه غير مطروحة إطلاقا وأنه مهتم حاليا بإنقاذ الوضعية الاقتصادية والصحية والاجتماعية للبلاد
من الجهة الأخرى، لم تصدر حتى الساعة أي إشارة من ساكني قرطاج وباردو تفيد أو توضّح موقفهما من «الاستقالة» كـ«مطلب» أو كـ «حل» أو كـ «ضرورة» أو حتى كـ «تنازل وطني مؤلم» من أجل الإنقاذ والخروج من الأزمة التي طال أمدها ويستمر في غضون ذلك رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان في تحمّل المسؤولية وفق مقولة «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبد الدهر».. رئيسا
في المقابل كان هشام المشيشي صريحا وقال باللغة العامية المهذّبة «اللي خرج ما ذابيه يعاود يرجع، واللي يحكي على استقالة ما يعرفنيش، أنا إنسان مسؤول ولا أسلّم مسؤولية تحتّم عليا الوقوف لتونس وللمواطنين التونسيين في هذه الفترة الصعبة»، وهو كلام سمعناه من قبل من سكان القصبة السابقين
وقبل يومين أيضا، لم يفوّت رئيس الحكومة الفرصة وأوضح أثناء افتتاح أيام الإدارة العمومية أن الحكومة معنية بالوضع الاقتصادي والمشاكل السياسية والسياسوية لا تعنيه
ليس ذلك فحسب، فقد دعا كافة المتدخلين السياسيين إلى ترك المعارك السياسية جانبا وعدم الاهتمام بتسجيل النقاط السياسية وطمأنهم بالقول بأن الوقت مازال باكرا للقيام بالحملات الانتخابية وذكّر بأن : التوانسة قاعدين يستناوا في خطاب عقلاني من الطبقة السياسية، خطاب مطمئن وموش متشنج
هكذا، كان ساكن القصبة واضحا بخلاف «زملائه» في محفل «الرئاسات» وهذا لا يعني أوّلا أنه محقّ و«بريء» مما نحن فيه، وثانيا أن البقية في حلّ من موقفه أو غير متابعين للموضوع بكل شغف وخشية من أن استمرار الأزمة وتواصل خلط الأوراق والهروب الى الأمام قد يؤدي في يوم من الأيام إلى قلب المعادلات خصوصا حين «يلوذ المواطنون الى العصيان والتمرد» كما جاء في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الانسان
ويدرك المشيشي الذي بلغ كرسيّه الحالي بفضل ساكن قرطاج وهو يستمدّ صموده وبقاءه في الكرسي من «خصمه» ساكن باردو، أن هنات الدستور وتفشي أزمة الأخلاق وغياب الإرادة السياسية وعجز الخارجين من صناديق الاقتراع في 2019 سواء في الاستحقاق الرئاسي أو التشريعي، معطيات وحقائق أفرزت أركان منظومة حكم ليسوا مستعدّين للتفريط في «الغنيمة» في الوقت الحاضر ويكتفون في المقابل بالمكابرة والمزايدة و«الادعاء» بقبول فكرة إرجاع الأمانة والعودة إلى الشعب في انتخابات مبكرة
إن المتحدثين عن انتخابات مبكرة يدركون قبل غيرهم أن الوصول إليها شائك إذا لم يقع التمهيد لها وتعبيد طريقها بالاستقالة لان بقية «الحلول» تظل معلقة ومرتهنة بموازين القوى لقوى تريد البقاء ولن تراهن على انتخابات غير مضمونة النتائج، فلا إمكانية مثلا لسحب الثقة بسهولة من الحكومة ولا من نواب الشعب بما في ذلك المطلوبون منهم للعدالة، ولا رئيس الجمهورية الذي يستحيل إثبات اقترافه لـ «خطإ جسيم» في ظل غياب المحكمة الدستورية وبالتالي ما هي مصداقية الحديث عن الانتخابات المبكرة
لقد تحفظ راشد الغنوشي ولم يدل بدلوه في موضوع الاستقالة، استقالته أو استقالة نواب الشعب أو الحكومة أو حتى رئاسة الجمهورية وتكفّل إخوته في التنظيم بالدفاع عنه بشراسة عندما طُرحت مسألة سحب الثقة من شخصه الصيف الماضي على رأس البرلمان المعطل، كما لم تتردّد النهضة في التذكير في تصريحات قياداتها وحتى في أدبياتها خلال الفترة الماضية في استهجان الدعوة إلى إقصائها وإخراجها من الحكم واستعدادها لقبول التحدي، تحدي الانتخابات المبكرة
بدوره، لا يتفاعل رئيس الجمهورية مع الشأن العام إلا في حدود الردّ على منتقديه في ما يراه من نقاط دون غيرها وهو دائم التسلح بالشرعية والمشروعية ومقولة «الشعب يريد» وحتى جنوحه لفكرة الانتخابات المبكرة لم يجاهر به على رؤوس الملإ على حد تعبيره، ونقله عنه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في ظهور إعلامي بدا فيه غاضبا من منظومة الحكم برمتها
وبالتالي فإن صمت أو لنقل سلبية رئيس الجمهورية وعدم إفصاحه عن مشروع سياسي مكتمل مرفوق بخارطة طريق واضحة يغذّي لدينا الشعور بكونه يخيّر الذهاب بالأزمة إلى المنتهى، يراوده ربما في ذلك الحلم بمقولة : أمطري حيث شئت فالخراج لنا
على أننا بالعودة إلى معاناة التونسيين وما يكابدونه اليوم في ظل تفاقم الأزمة الصحية واستفحال تداعيات وباء الكورونا التي انضافت إلى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأخلاقية الشاملة نرى الاجابة موجودة في مواقف طيف لا يستهان به من المجتمع المدني والسياسي ويظل توصيف الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل للحالة التونسية الأقرب الى الواقع عندما يقول : أن المسؤولين في الدولة اليوم هم سبب المصائب والكوارث التي حلت بتونس.. إنهم لا يفهمون مكانة الدولة.. المسؤولين لاهين في العرك في عوض يجيبوا تلاقيح للناس وآخر اهتماماتهم هو العنصر البشري
ورغم كوننا لا نتفق معه حين أضاف «أصبحنا أضحوكة في العالم والدولة يتيمة» فإننا نرى أن الصواب في استدراكه بالقول «هناك لحسن الحظ نساء ورجالا يؤمنون بدولة الاستقلال والدولة الوطنية التي تجمعنا»، بعبارة أخرى هناك شعب لن يستقيل، أو على الأقل نتمنى أن لا يواصل استقالته
بقلم: مراد علالة