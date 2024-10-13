ثلاثة قتلى إسرائيليين و67 مصابا في هجوم حزب الله بالمسيّرات على معسكر للواء غولاني بحيفا

قتل 3 إسرائيليين وأصيب 67 آخرون بهجوم مزدوج بالمسيّرات والصواريخ شنه حزب الله اللبناني ، اليوم الأحد، على حيفا شمالي إسرائيل، ووصف بأنه الأكثر دموية منذ بدء الحرب
وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بأن الهجوم أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 67 جراء انفجار مسيّرة في بنيامينا جنوبي حيفا، دون توضيح ما إذا كان القتلى والمصابون من الجنود
وقال مصدر قيادي في حزب الله لقناة الجزيرة إن عملية بنيامينا نفذت بسرب من المسيّرات الانقضاضية، مضيفا أن إمكانات المقاومة لا تزال قوية وقادرة على الوصول إلى العمق الإسرائيلي
وأكد أن الحزب هاجم بسرب من المسيّرات الانقضاضية معسكرا تابعا للواء غولاني في بنيامينا
وفي بيان، قال حزب الله إنه أطلق سربا من المسيّرات الانقضاضية على معسكر تدريب للواء غولاني في بنيامينا ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على أحياء النويري والبسطة في العاصمة بيروت وباقي مناطق لبنان
فشل الرصد
ولم تدوِّ صفارات الإنذار في المنطقة المستهدَفة قبل سقوط المسيّرة، وفق صحيفة إسرائيل اليوم
ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن منظومات الدفاع الجوي فشلت في رصد الطائرة المسيّرة، قائلا إن التحقيق جار لمعرفة السبب
كما نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر عسكري تأكيده أن هجوم بنيامينا وقع بمسيرة أطلقها حزب الله وهو الأكثر دموية منذ بدء الحرب
وذكرت القناة الـ12 العبرية أن المسيّرة أطلقت نحو حيفا تحت غطاء وابل من الصواريخ باتجاه الجليل