تحيتي لك أستاذتي المنضبطة الصارمة علما وعملا سهام الميساوي

بمناسبة 1ماي ساقص عليكم أصدقائي قصة قصيرة لكن معانيها عظيمة
في تونس امراة توفيت والدتها رحمها الله منذ ثلاثة ايام وكان الدفن متزامنا مع موعد مناقشة طالبتها المتميزة اطروحة دكتورا في كلية الآداب بمنوبة يوم السبت المنقضي. لم يظن احد ان هذه الاطروحة ستناقش في موعدها. فقد قضت الأستاذة ليلتها دون نوم إلى جوار امها التي تحتضر غير انها أصرت ان تقوم بواجبها تجاه الطالبة التي التزمت نحوها وتجاه ضميرها المهني وتوجهت نحو الكلية وناقشت بفخر طالبتها وعادت إلى بيت امها المرحومة فودعتها وسلمتها التراب. ومن تراب نحن واليه نعود وتبقى أفعالنا واثارنا خيرا او شرا… وهكذا هي تونس تلد الاحرار والاصلاء الذين يحبون الوطن والناس كما تلد تجار الأوطان
تحيتي لك استاذتي المنضبطة الصارمة علما وعملا سهام الميساوي وتحياتي لكل العاملين المحبين لاوطانهم والناس ورحم الله والدتك رحمة واسعة. اليوم فرقها وهي لو كانت على قيد الحياة لكانت فخورة بابنتها معتزة بها لما فعلت
وكل عام و العمال جميعهم بخير
*تجدون في أول تعليق صورة كتابها الجميل المهدى إلى الأمهات والجدات..تجدونه بمعرض الكتاب
زينب التوجاني