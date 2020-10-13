الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تدعو قناة حنبعل إلى التوقف الفوري عن البث

وجهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بتاريخ 12 أكتوبر 2020. مراسلة للقناة التلفزية الخاصة “حنبعل” دعتها فيها إلى التوقف الفوري عن البث حتى لا تضطر الى اتخاذ الاجراءات القانونية المستوجبة
وكانت الهيئة قد أصدرت، بتاريخ 07 سبتمبر 2020، قرارا يقضي بإيقاف إجراءات تسوية وضعية القناة المذكورة لعدم قيامها بإجراءات تغيير الصبغة القانونية للشركة المستغلة لها من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة خفية الاسم وفق ما تقتضيه احكام كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة
وفي ما يلي النص الكامل للمراسلة