ثَبْتُو مْعَايَا … يد الغنوشي هي اليد العليا

صباح الخير: صورة قسمة الخبزة استوقفتني في مسألتين لا غير
ــ الأولى تعجبت كيف وزير حديث عهد بالتعيين على وزارة مشاكلها بالبالة مخزّزة منذ سنوات.. والريحة عاطية مسد. .. كلّ شي حابس فيها.. والاستنجاد به ذكّرتني بشخصية بات مان .. أو قل زورو… وهو لاقي وقت يمشي باش يقسم خبيزة كيف العروس!!!!! تعيينك تكليف ها سيدي ، وحمل حطب على ظهرك موش باش نحتفلو بيك
ــ النقطة الثانية، وثبتو معايا: يد الغنوشي هي اليد العليا.. الشيخ مزّال نافذ.. قاللكم مازلت نصول ونجول..ومازلت نقسم في الخبيزات.. والبقية ذراري تتلهّى أمامه.. وهي مطمئنّة لأنّها محمية ببرنوس الشيخ
لا ألوم الشيباني ..فالتاريخ يشهد أنّه مع الغنوشي منذ 2011، صاحب نعمته البرامج الدينية في الوطنيتين عندو.. وإلى يومنا هذا نعانيو في صوتو بعد كلّ آذان وهو يتهجّد… وفي كلّ مرّة يخترق بيوتنا يذكّرنا بخيبتنا… والتاريخ يشهد كيفاه ريقو شاح في مناقشة رسائل الماجستير التي تناقش في الزيتونة ، مواضيعها هزّان ليّة الغنوشي
لا ألوم عصام الشابي فهو لا يخفي عشقه للغنوشي
لكن، ألوم البوغديري.. كيفاه طاح وجا سطل… أين مخزونه النضالي؟؟؟ وتجربته في المجتمع المدني؟؟ كيفاه سبحانو ما أعظم شانو يغيّر إنسان 240 د رجة كيفما تقول أمّي يرحمها.. وكيف نحاولو نصححولها.. تقول: هذاكا هو باش تفهمو المصيبة🙃
صورة عفوية لكنّها ناطقة بوضعنا
فأيّ أرض تقلّني.. وأيّ سماء تظلّني
الدكتورة نائلة السليني