تونس والمغرب يؤكدان على أهمية إيجاد حل سياسي توافقي للأزمة الليبية

أجرى وزير الشؤون الخارجية نور الدين الريّ اليوم السبت 02 ماي 2020 مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة تطرق خلالها الجانبان إلى علاقات الأخوة والتعاون الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وسبل الإرتقاء بها قدما في مختلف المجالات
كما تبادل الوزيران وجهات النظر بخصوص تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية ولاسيما جائحة فيروس كورونا العالمية وجهود البلدين لإحتواء تداعياتها الصحية والإقتصادي
كما تناولت المكالمة تطورات الوضع في ليبيا، حيث أكد الجانبان على أهمية إيجاد حل سياسي توافقي للأزمة في هذا البلد الشقيق يستند الى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما من شأنه أن يضمن وحدة ليبيا وأمن واستقرار شعبها الشقيق
تونس ترفض أي تقسيم لليبيا
وعقد الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الخميس الماضي، اجتماعا داخل قصر الرئاسة « قرطاج »، لبحث الأوضاع المستجدة في ليبيا، بمشاركة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، ووزراء العدل ثريا الجريبي، والدفاع عماد الحزقي، والداخلية هشام المشيشي، والشؤون الخارجية نور الدين الري، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية والعسكرية
وأكد سعيد والمجتمعون في القصر الرئاسي التونسي على أن تونس ترفض أي تقسيم لليبيا، مهما كان الشكل الذي يمكن أن يتخذه هذا التقسيم، في وقت جددوا تمسك البلاد بالشرعية الدولية، مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة أن يكون الحل في ليبيا دون أي تدخل أجنبي
وشدد الرئيس التونسي على أن القضية في ليبيا هي قضية الشعب الليبي وليست مسألة دولية، في وقت أكد قيس سعيد على أن تونس هي أكثر الدول تضررا من تفاقم الوضع في ليبيا، وعلى المجموعة الدولية أن تضع في الاعتبار الأضرار التي لحقت تونس ومازالت تطالها