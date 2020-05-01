تونس لن تكون على حدود إدْلِب …انتهى الدرس يا غبي

حين هاتف اردوغان الغنوشي ليتشاور معه في الملف الليبي متعديا على السيادة الوطنية التونسية، فانه تصرف بشكل طبيعي لأنه يعتبر تونس بلدا مستعمرا والشيخ راشد هو صاحب الأمر والنهي...حينها ارتفعت الاصوات لتندد بهذا الصلف الاردوغاني لأن تونس ليست مستباحة كما يتوهم السلطان العثماني
جاء الرد اليوم مع اجتماع الرئيس بمن يهمهم الملف الليبي في بعده الحقيقي أي الامن القومي التونسي وليس التآمر الاقليمي لفائدة هذا المحور أو ذاك
ثلاث نقاط تمثل اعادة تصويب جذرية للموقف التونسي ازاء القضية الليبية وهي
1/ غلق نهائي لملف التآمر التركي لجعل تونس منصة للتدخل في ليبيا وجعل ترابنا الوطني منطلقا للالتفاف على قاعدة الوطنية التي بقيت عصية على كل محاولات اقتحامها من طرف ميليشيات السراج ومن يسندهم من المرتزقة السوريين. بالتأكيد على رفض أي تدخل خارجي ورفع الغطاء عن أي قوة اجنبية في ليبيا، تكون الرئاسة قد قبرت احلام إلحاق البلاد بالمحاور والاحلاف وخاصة التركي القطري الاخواني
2/ التاكيد على الطبيعية الداخلية للحل في ليبيا هو رفض أي شكل من اشكال فرض من التوافقات الدولية على الواقع السياسي والاجتماعي في الجارة الجنوبية. وهذا يمثل تقييما سلبيا للرئاسة لسلسلة التجارب العبثية التي ادخلت ليبيا نفق الحروب الاهلية والاقليمية وبالوكالة
3/ لأول مرة تطرح الرئاسة وبشكل مباشر مسألة الضرر الذي تعرضت له البلاد جراء حروب الآخرين في ليبيا. وهذا يعتبر التصويب الأهم…الرئاسة تفهم الداخل والخارج ان ليبيا ليست ساحة عمل حزبي أو عمق عملياتي لأي كان، بل قضية ذات بعد وطني صرف ولن تقبل تونس ان يتحول الملف الليبي الى مجال للمناكفة أو المراهنة على هذا الطرف أو ذاك لا من الخارج ولا من أي حزب أو مجموعة سياسية في تونس. نهائيا، الملف الليبي تحت يد السيادة التونسية ولا استثمار حزبي فيه
مستقبلا، لن تنفع لا شبكات التهريب ولا مجموعات المتمعشين من استنزاف اقتصاد بلادنا لدعم أي طرف في ليبيا، لأن للرئاسة رافعات ميدانية وعقيدة دفاعية لا يمكن اختراقها أو تجاوزها
لن تقبل تونس السيادة ان تتحول حدودنا مع ليبيا الى نسخة من ريف ادلب ولن يسمح للاتراك وميليشيات المرتزقة والارهابيين ان يستوطنوا جوارنا واستباحة ترابنا الوطني المقدس… هذه تونس وليست ساحات الشرق المنكوبة
…انتهى الدرس
الدكتور رافع طبيب
الصورة العليا ; الإخوانيان ، أردوغان والغنوشي ، يتآمران