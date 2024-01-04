تونس : قوات الأمن تعتقل الصحفي بقناة الجزيرة سمير ساسي

قال مدير مكتب قناة الجزيرة بتونس لطفي حجي في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ( اقرأه أسفله ) مساء يوم الأربعاء انه تم اعتقال الصحفي بمكتب القناة بتونس سمير ساسي بعد مداهمة منزله من قبل قوات الأمن
وأضاف المصدر ذاته أنه تم تفتيش منزل الصحفي و حجز الكمبيوتر الخاص به و هاتفه و هواتف زوجته وأبنائه لافتا الى أن قوات الأمن لم تفصح له و لعائلته عن أسباب اعتقاله
**********
أعتقال الزميل سمير ساسي الصحفي بمكتب قناة الجزيرة بتونس بعد مداهمة منزله من قبل قوات الأمن، وتفتيشه وحجز الكومبيوتر الخاص به وهاتفه وهواتف زوجته وابنائه
ولم تفصح قوات الأمن له ولعائلته عن اسباب اعتقاله