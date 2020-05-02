تونس : عدد المصابين بفيروس كورونا يتجاوز الألف حالة مؤكدة

الوضع الوبائي اليومي لفيروس الكورونا « كوفيد-19 » بتونس
تعلم وزارة الصحة أنه بتاريخ 01 ماي 2020، تم إجراء 529 تحليلا مخبريا، من بينها 110 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ العدد الجملي للتحاليل 24055 تحليلا
وقد تم تسجيل 63 تحليلا إيجابيا، 52 منها حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و11 حالة إصابة جديدة ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1009 حالة مؤكدة من بينها: 323 حالة شفاء و42 حالة وفاة و644 حالة إصابة لا زالت حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة
وتجدون عدد الإصابات والوفيات حسب الولايات في الجدول المصاحب
عدد المصابين المقيمين حاليا في وحدات الإنعاش: 25 مصابا
عدد المصابين المقيمين بالمستشفى حاليا (دون اعتبار المقيمين حاليا بوحدات الإنعاش): 59 مصابا
ومن جانب آخر، تعلم وزارة الصحة أنه منذ تاريخ 22 مارس 2020، تم إجلاء أكثر من 10000 شخصا من بينهم 4000 شخصا أتموا فترة الحجر الصحي الإجباري
هذا، وتؤكد وزارة الصحة أن التحاليل المخبرية تجرى بالأساس للحالات المشتبهة والمحتمل إصابتها بالمرض إضافة إلى المخالطين للحالات المؤكدة وذلك حسب تعريف الحالة المعتمد حاليا
وتدعو وزارة الصحة كافة المواطنين للالتزام الكامل باحترام القانون وكل إجراءات الحجر الصحي الذاتي والحجر العام بكل مناطق البلاد وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره