يوميات الحجر الصحي الموجه- اليوم السابع والثلاثون – الثلاثاء 09 جوان 2020
الوضع الوبائي بتونس ليوم الاثنين 08 جوان 2020
تعلم وزارة الصحة أنه بتاريخ 08 جوان 2020، تمّ إجراء 160 تحليلا مخبريا من بينها 01 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 55579
وقد تم تسجيل 01 تحليلا إيجابيا لحالة إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس وصفر حالات إصابة جديدة، ليستقر العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس على 1087 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 982 حالة شفاء و49 حالة وفاة (لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة) و56 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة
تونس حققت نجاحا كبيرا بسيطرتها على فيروس كورونا
قالت الدكتورة نصاف بن علية، رئيسة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، الثلاثاء09 جوان ، « إن تونس حققت نجاحا كبيرا بسيطرتها على فيروس كورونا.. وما تحقق يعتبرمبعث فخر.. إلا أن الأصعب هو المحافظة على هذا النجاح.. ما يفرض مواصلة اليقظة والحذر » وأوضحت في تصريح إعلامي على هامش إعطائها اليوم الثلاثاء بجزيرة جربة، إشارة انطلاق حملة المسح الشامل للتقصي على فيروس كورونا بالجزيرة، أن « البلاد لم تسجل أية عدوى محلية للفيروس لمدة فاقت ثلاثة أسابيع، وآخر إصابة مستوردة تعود إلى 6 أيام دون أن تتسبب في حالات عدوى محلية، وهو في حد ذاته نجاح كبير يستوجب مواصلة متابعة الوضع الوبائي بدقة . وفي سياق حديثها عن التعاطي مع العائدين إلى تونس من الخارج، أشارت الدكتورة بن علية إلى تطبيق جملة من الاجراءات على كل الوافدين على البلاد وعلى التونسيين العائدين، ومن ذلك الاستظهار بالتحليل المخبري، على أن يكون سلبيا قبل القدوم إلى تونس، وإخضاعهم إلى تحليل مخبري بعد سبعة أيام من قدومهم الى تونس، مع الالتزام بفترة الإقامة في الحجر الصحي الإجباري . وأوضحت أن تونس تطبق مثل هذه الاجراءات في هذه الفترة تجاه الوافدين عليها بسبب وجود عدة بلدان أوروبية أو شرق أوسطية تشهد تواصل انتشار فيروس كورونا فيها، ولم تصل بعد إلى الوضعية التي أدركتها تونس على مستوى التحكم في انتشار الوباء، مشددة على سعي تونس للحيلولة دون تسبب الحالات الوافدة في عودة انتشار الفيروس بها من جديد . وأشارت بن علية، في هذا الإطار، إلى أن التعاطي مع الوضعية الوبائية يقوم على تقييم كل فترة قبل المرور إلى الفترة اللاحقة، قائلة « إننا في فترة الحذر التي تستوجب التأكد من سلامة الوافدين إلى تونس، والتأكد من عدم وجود عدوى محلية، مع تكثيف آليات اليقظة الصحية للتفطن في الوقت المناسب للحالات المستوردة للتكفل بها وعزلها، حتى لا تخلق حالات عدوى ». وأبرزت تضافر جهود وزارة الصحة وعدة وزارات والعمل المشترك فيما بينها، وفق كراسات شروط لتامين عودة التلاميذ والطلبة والتونسيين بالمهجر واستئناف قطاعات أخرى مختلفة لأنشطتها
حملة التقصي الشامل بجزيرة جربة حول فيروس : كورونا
انطلقت، اليوم الثلاثاء 09 جوان ، حملة التقصي الشامل بجزيرة جربة حول فيروس « كورونا » المستجد، لتتواصل الى غاية يوم الجمعة المقبل، وهي تعدّ الاولى من نوعها في تونس، بهدف دراسة مدى انتشار الفيروس في عدة مناطق من البلاد، والبحث عن الحالات التي قد لا تزال حاملة للفيروس دون حملها لعلامات .وفي هذا الصدد، قالت رئيسة المرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة، الدكتورة نصاف بن علية، لدى اشرافها اليوم على حلقة تكوينية للفريق الصحي بولاية مدنين قبل الانطلاق في عملية المسح، أن هذه العملية ستمكن من اعلان جزيرة جربة مدينة صحية وسياحية خالية من فيروس « كورونا »، بعد أن كانت صنفت بؤرة للفيروس . وأوضحت، أن هذه الحملة التي أعطت اليوم إشارة انطلاقها بجزيرة جربة، والتي سيتم إجراؤها في مرحلة قادمة بمدينة طبرقة ثم بجهات أخرى، ستشمل 3 آلاف عينة عشوائية سيقع اخضاعها الى تحاليل سريعة، تمكن من ناحية، من التعرف على من كان مخالطا لمصاب بفيروس « كورونا »، ومن ناحية ثانية، من الاطلاع على الحالات التي يمكن ان تكون حاملة للفيروس دون ان تحمل علامات، مؤكدة أهمية نتائج البحث في تعزيز الخطة الصحية في المرحلة القادمة. وذكرت الدكتورة بن علية، بأن جزيرة جربة كانت اول منطقة في تونس سجلت 5 حالات محليّة وتكاثرت فيها حالات العدوى بفيروس « كورونا »، لذلك تم اتخاذ اجراءات عاجلة وآنية، منها عزلها وغلق الجزيرة وتطويق الاصابات وعزل الاشخاص الذين غادروها والقيام بتقصي نشيط، الأمر الذي منع تسرب العدوى الى مناطق أخرى ومكن من السيطرة على الوضع الوبائي بسرعة وجنّب البلاد كارثة صحية ووبائية، وفق تعبيرها. وكان كاهية مدير الصحة الاساسية بمدنين، زيد العنز، قد اوضح في تصريح سابق، أن عملية المسح الشامل والنهائي تأتي في اطار آخر اطوار التقصي حول فيروس « كورونا » للتثبت نهائيا من سلامة المجموعة السكانية بالجزيرة ولاتمام مختلف مراحل وتوصيات المنظمة العالمية للصحة، من اجل ان تستعيد الحياة بالجزيرة نسقها الطبيعي دون مخاطر. يشار إلى أن جزيرة جربة، التي سجلت اول اصابة بفيروس « كورونا » يوم 18 مارس الماضي، هي حاليا خالية من الفيروس بعد تعافي 59 حالة من جملة 63 إصابة، منها 4 حالات وفاة.
اعلان خلو تونس من كورونا يتطلب فترة ب 40 يوما بلا أية اصابة محلية بالمرض
يتطلب اعلان خلو تونس من فيروس كورونا مرور أسابيع دون تسجيل أية حالة اصابة محلية بفيروس كورونا المستجد، ولايمكن بلوغ هذا الهدف قبل مضي فترة ب 40 يوما بلا أية اصابة محلية بالمرض، طبقا لما أكدته عضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا بوزارة الصحة جليلة بن خليل ودعت بن خليل، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء 9 جوان، كافة المواطنين الى مواصلة اجراءات التوقي من وباء كورونا، مذكرة، بوجوب تطبيق التباعد الاجتماعي وعدم المصافحة بالأيدي مع غسلها بصفة مستمرة يوميا . واعتبرت الدكتورة، أن تونس تمكنت من قطع نصف الطريق باتجاه التحكم النهائي في جائحة كورونا، لكنها أكدت أن النصف المتبقي يستدعي مواصلة اجراءات السلامة العامة لتأمين المجتمع من مخاطر الفيروس التاجي . وكشفت الدكتورة بن خليل أن معهد باستور يعتزم اجراء دفعة من التحاليل للعموم في اطار التقصي عن المرض، مشيرة، الى أن مدير المعهد الهاشمي الوزير أكد لأعضاء اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا أن المعهد تمكن من اعداد تحاليل ذاتية الصنع، وهو ما اعتبرته جليلة بن خليل، « نجاحا علميا ينضاف الى تونس في حربها ضد جائحة كورونا » وأفادت، أن اللجنة العلمية ستشرع خلال الأيام المقبلة في الاستعداد لمرحلة الحجر الصحي الممتدة من 14 الى 27 جوان الجاري، مشيرة، الى أنه سيتم تقييم الحالة الوبائية وكذلك تحديد طبيعة الاجراءات الرامية الى مكافحة الفيروس وبينت، أن أعمال اللجنة ستركز على التعامل مع الوافدين من الخارج قبيل فتح النقاط الحدودية يوم 27 جوان المقبل، مؤكدة، أن تونس ما زالت تواجه خطر تسرب العدوى الوافدة من الخارج مثلما حدث بعدة بلدان اثر فتحها لحدودها . واعتبرت، أن الطابع الاستباقي للاجراءات الوقائية في محاصرة فيروس كورونا مكن من بلوغ نتائج ايجابية، معتبرة، أن تطبيق الحجر الصحي الاجباري على العائدين من الخارج والتقيد باجراءات التوقي سيمكنان من تجنب تسرب العدوى الى تونس/
آخر دفعة من العائدين من الخارج وخاصة ليبيا تغادر الحجر الصحي بجزيرة جربة
غادر 157 تونسيا، يوم الاثنين 08 جوان، مركز الحجر الصحي الإجباري بجربة من العائدين من ليبيا، بعد أن أتموا الفترة دون أن تسجل في صفوفهم أية اصابة بفيروس كورونا، لتكون بذلك آخر دفعة كانت تقيم في الحجر الصحي بولاية مدنين منذ انطلاق عملية إجلاء التونسيين من الخارج بسبب جائحة كورونا نحو ولاية مدنين . فقد استقبلت الجهة عديد التونسيين، إما برا عبر المعابر الحدودية مع ليبيا، أو جوا عبر رحلات جوية حطت بمطار جربة جرجيس الدولي من بروكسيل وتركيا وبولونيا والسعودية، مسجلة من بين كل الذين خضعوا إلى الحجر الصحي بجزيرة جربة 9 إصابات بفيروس كورونا، من بينها حالة مصاب في رحلة بروكسيل، ومصابة من بين رحلة تركيا و7 إصابات في الرحلة الأخيرة من السعودية . وتم نقل مصابو هذه الرحلات إلى مركز إيواء المصابين بالمنستير، فيما ظلت الإصابة الأولى المسجلة من رحلة بروكسيل في جربة أين توفي صاحبها إثر عملية جراحية أجريت له على المعدة، بعد صدور نتائج تحليله الثاني حول فيروس كورونا سلبيا . وبمغادرة آخر دفعة من التونسيين العائدين من ليبيا مراكز الحجر الصحي الإجباري بجزيرة جربة، سيتم غلق مركز الحجر الصحي للحالات الموجبة، وذلك بعد شفاء كل المصابين بولاية مدنين وإعلانها ولاية خالية من فيروس كورونا موفى الأسبوع الماضي، بعد فترة من مجابهة فيروس كورونا انطلقت بها يوم 18 مارس تاريخ تسجيل أول إصابة . يذكر أن 5 حالات وفاة سجلتها الجهة نتيجة فيروس كورونا من جملة 77 إصابة أغلبها بجزيرة جربة، التي شهدت ذروة الإصابات بتسجيلها في يوم واحد 16 إصابة,
جدل وتعقيب حول مغادرة اللاعب يوسف المساكني الحجر الصحي الاجباري
تعقيبا على ما تم تداوله و إدانته في ما يخص مغادرة لاعب كرة القدم يوسف المساكني الحظر الصحي بعد 5 أيام فقط من عودته من قطر، أكد محمد الرابحي، رئيس لجنة الحجر الصحي بوزارة الصحة، صحة الخبر، و أضاف الرابحي صباح يوم الثلاثاء 9 جوان 2020 على موجات الديوان FM، أن هناك حالات استثناء معمول بها في الوزارة و من ببنها الحالات المرضية التي تستوجب إحاطة طبية و عائلية، و القصر و الرضع و أن حالة المساكني من بين هذه الحالات اذ كان مصحوبا برضيعين، رضيع عمره 22 شهرا و رضيع عمره 6 أشهر و كان لديه تحاليل سلبية قبل عودته و مع ذلك، قامت السلطات باعادة التحاليل و كانت سلبية و دخل و عائلته الى المركز الإجباري و بقي 5 أيام و كان في مستوى التزامات الحظر الصحي و بكل ما يمليه القانون
انعكاسات سلبية لجائحة « كورونا » على الوضع التنموي في ولاية قابس
تسببت جائحة « كورونا » حسب ما ورد في وثيقة أعدتها الادارة الجهوية للتنمية بقابس وتحصلت (وات) على نسخة منها في توقف تنفيذ 400 مشروع عمومي، مدرجة بميزانية الدولة لسنة 2020 وما قبلها، باعتمادات جملية تفوق ال600 مليون دينار. كما تسبب الوضع الاستثنائي الذي عاشته البلاد والعالم ككل في تأجيل نتائج فرز عروض المشاريع وتمديد الصفقات الخاصة بالمشاريع التي هي في مرحلة طلب العروض والمقدر عددها ب66 مشروعا وفي بطء انجاز الدراسات الخاصة بالمشاريع التي هي في مرحلة الدراسة وعددها 261 مشروعا . ومن بين المشاريع العمومية الكبرى التي توقف انجازها خلال فترة الحجر الصحي الشامل في ولاية قابس، بناء محطة تحلية مياه البحر بالزارات بكلفة تفوق 300 مليون دينار، وتثنية الطريق الوطنية رقم 16 الرابطة بين قابس والحامة بكلفة تفوق 40 مليون دينار، وتقوية أسس واصلاح هياكل ومباني المستشفى الجهوي بقابس باعتمادات تفوق 11 مليون دينار.ومن جهة اخرى، اثرت جائحة « كورونا » على الاستثمار الخاص، حيث شهدت نوايا الاستثمار في القطاع الصناعي خلال الاربعة اشهر الاولى من سنة 2020 تراجعا بنسبة 49 بالمائة بعد ان انخفض عدد عمليات الاستثمار من 37 عملية في السنة الفارطة الى 19 عملية خلال السنة الحالية. وبدورها شهدت مشاريع الخدمات المرتبطة بالصناعة تراجعا من حيث قيمتها المالية بنسبة 60 بالمائة حيث انخفضت من 23 مليون دينار خلال الاربعة اشهر الاولى من سنة 2019 الى 9.5 مليون دينار في سنة 2020، كما تراجع عددها بنسبة 40 بالمائة بعد ان انخفض هذا العدد من 98 الى 60 مشروعا. كما تضرر الاستثمار في قطاع الفلاحة والصيد البحري، حيث شهدت العمليات الاستثمارية في هذا القطاع من صنف » أ » و » ب » خلال الاربعة اشهر الاولى من السنة الحالية تراجعا بنسبة 77 بالمائة بعد ان انخفض عددها من 160 عملية الى 53 عملية وهو انخفاض كان ملحوظا ايضا على مستوى القيمة المالية لهذه الاستثمارات التي تراجعت من 21 مليون دينار خلال سنة 2019 الى 11 مليون دينار خلال سنة 2020.
حالات العنف ضد الأطفال بجميع أشكاله، خلال فترة الحجر الصحي
كشف المندوب العام لحماية الطفولة مهيار حمادي، اليوم الثلاثاء، عن تلقي 331 اشعارا للتبليغ عن حالات عنف ضد الأطفال بجميع أشكاله، خلال فترة الحجر الصحي الممتدة من 23 مارس الفارط الى 24 أفريل الماضي 2020، من بينها 35 اشعارا يتعلق بالعنف الجنسي وبين مهيار، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء،أنه تم ،خلال الفترة ذاتها تلقي اشعارات تتعلق بـ 117 حالة عجز عن الإحاطة والتربية و78 حالة اهمال وتشرد و55 حالة اعتياد سوء المعاملة و19 حالة فقدان السند العائلي و3 حالات استغلال اقتصادي ولفت الى ان عدد حالات اعتياد سوء المعاملة والعجز عن الإحاطة والتربية إضافة الى فقدان السند العائلي مرتبطة ارتباطا وثيقا بتنامي ظواهر التشرد والاعتداءات الجنسية والاستغلال الاقتصادي التي تكون غالبا ناتجة عنها . ورجح مندوب حماية الطفولة أن هذه الأرقام لا تعكس حقيقة الوضع خلال فترة الحجر الصحي بسبب عزوف المواطنين عن الاشعار عن حالات العنف بجميع أشكاله ضد الأطفال جراء انشغالهم بالوضع الصحي بالبلاد وتردي أوضاعهم الاقتصادية والنفسية في تلك الفترة، من ناحية وبسبب تسجيل اضطراب وصعوبة في الاتصال بالأرقام الخضراء المخصصة للتبليغ عن هذه الحالات، من ناحية أخرى.
الوضع الوبائي في فرنسا: زيادة في عدد الاصابات ونقص في عدد الوفيات
أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية الثلاثاء ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا 87 حالة أو 0.3 في المئة ليصبح 29296 حالة في أعلى محصلة لحالات الوفاة منذ الثاني من جوان الماضي ولكنها ما زالت دون المئة لليوم السابع على التوالي . وزاد عدد حالات الإصابة المؤكدة اليومية بفيروس كورونا 403 حالات أو 0.3 في المئة لتصبح 154591 حالة بزيادة عن عدد الحالات التي تم تسجيلها يوم الإثنين وهو 211 حالة و343 حالة الأحد 07 جوان . ولكنه أقل من عدد الحالات الذي سجل من يوم الخميس وحتى السبت وبلغ أكثر من 500 حالة.
الوضع الوبائي في ايطاليا
ارتفعت أمس الإثنين، وفيات فيروس كورونا في إيطاليا إلى 33 ألفا و964، إثر تسجيل 33 وفاة وأفاد بيان صادر عن مؤسسة الدفاع المدني الإيطالية، بتشخيص 280 إصابة جديدة بالفيروس، لترفع الحصيلة إلى 235 ألفا و278 وأشار البيان، إلى تعافي 747 مصابا بالفيروس، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 166 ألفا و584 وأشار إلى تراجع عدد المرضى في وحدات العناية المركزة إلى 283
وأجرت إيطاليا حتى الإثنين، أكثر من 4 ملايين و263 ألف اختبار للكشف عن كورونا.
الوضع الوبائي في مصر وموريطانيا وفلسطين
أعلنت مصر، الثلاثاء، تسجيل 35 حالة وفاة بكورونا، فيما سجلت موريتانيا حالتين، ورصدت فلسطين إصابة 7 بالفيروس، حسب بيانات رسمية
في مصر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 35 وفاة، وألف و385 إصابة، إضافة إلى تعافي 411 حالة
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 36 ألفا و829، منها ألف و306 وفيات، و9 آلاف و786 حالة تعاف
وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالتي وفاة، و58 إصابة، إضافة إلى تعافي 20 حالة
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ألف و161، منها 61 وفاة، و139 حالة تعاف
وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7 إصابات، في بلدة جنوبي الخليل، بينهم 4 أطفال
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 661، منها 5 وفيات، و559 حالة تعاف
الوضع الوبائي في العالم
حتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 7 ملايين و271 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 411 ألفا، وتعافى أكثر من 3 ملايين و581 ألفا، وفق موقع « وورلد ميتر » المختص برصد ضحايا الفيروس
تونس-أريانة سهرة الثلاثاء 09 جوان 2020
الدكتور حبيب القزدغلي