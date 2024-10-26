تونس تُحذّر من العواقب الوخيمة للاعتداءات التي شنها الكيان الصهيوني على الأراضي الإيرانية

تُحذّر تونس من العواقب الوخيمة للاعتداءات التي شنها ليلة أمس الكيان الصهيوني على الأراضي الإيرانية في انتهاك سافر لسيادة ايران واستهتار بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، هذا فضلا عن حرب الإبادة التي يشنّها منذ أكثر من عام على الشعب الفلسطيني والاعتداءات السافرة على لبنان وسوريا، وذلك في سعي محموم إلى إشعال حرب اقليمية مدمّرة للأمن والاستقرار لا في المنطقة وحدها ولكن في العالم بأسره
وتُجدّد تونس نداءها بضرورة أن تُسارع المجموعة الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها من أجل وضع حدّ لهذا النهج المستهتر بكل المواثيق الدولية والأخلاقية والذي يُعرّض أمن المنطقة وشعوبها والسلم العالمي إلى مخاطر كبيرة
وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج