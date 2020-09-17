تونس تنتحر اقتصاديا وماليا واجتماعيا

يتواصل منذ عام 2011 تدهور المؤشرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية بتونس تدهورا خطيرا بلغ مستويات لم تكن لتخطر على بال أو تصوّر أحد. وحتى قبل تفشي جائحة كوفيد 19 كانت محركات النمو الثلاثة لبعث مواطن الشغل وخلق الثروات (الاستثمار والتصدير والاستهلاك) معطّلةوكانت نسبة النمو المحققة خلال السداسي الثاني من عام 2019 صفرا فيما كانت نسبة النموّ خلال السداسي الاول من العام الحالي إلاّ 2,2 % (نعم %-2,2). والأكيد ان جائحة كورونا فاقمت من خطورة الوضع لكن حذاري من القاء كل تبعات هذا الخلل على عاتقها مثلما يسارع الى ذلك عدّة مسؤولين (أو بالأحرى لامسؤولين) سياسيين واداريين. وقد ثبت اليوم أننا أسأنا ادارة الأزمة الناتجة عن تفشي جائحة كورونا على المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية وأفضل دليل على ذلك أرقام المعهد الوطني للاحصاء الصادرة يوم 15 أوت الماضي، تاريخ وجب حفظه في الذاكرة
ومع ذلك يبدو أننا نسينا بسرعة تاريخا وأرقاما كان لها وقع زلزال : نسبة نموّ بإلاّ 21,6 % خلال الثلاثي الثاني من هذا العام مقارنة بنفس الثلاثي من عام 2019 باعتبار الانزلاق السنوي. وأراكم قد دقّقتم في الرقم : إلاّ 21,6 % ركود (أي أيضا نسبة نموّ سلبية) بإلاّ 11,9 % خلال السداسي الاول من هذا العام مقارنة بنفس السداسي من عام 2019. والأخطر من كل ذلك أن تونس فقدت 161 ألف موطن شغل في ثلاثة أشهر (أفريل وماي وجوان 2020). نعم خسرت تونس 161 الف موطن شغل في 3 اشهر وبناء على ذلك قفزت نسبة البطالة في ثلاثة أشهر من 15 الى أكثر من 18 % وهذا لعمري دليل دامغ على اننا أسأنا بشكل كبير ادارة أزمة كورونا من النواحي الاقتصادية والمالية والاجتماعية وعلى أن سياستنا المالية كانت في التسلل وغير مثمرة. وفوق ذلك نتفرج بكل حماقة على وقائع تتجاوز التداين : شركات نفطية أجنبية أرهقها سوء ادارة البلاد على كل المستويات تقرر مغادرة تونس وهو أمر يتطلب منّا وضوحا حول 3 نقاط :
– مغادرة هذه الشركات هي رسالة سلبية، ولكنها قوية موجهة للسلطات العمومية، وهي أيضا رسالة موجهة للشركات النفطية الأخرى وللمستثمرين المحليين والأجانب وللمؤسسات المالية الدولية للفت انتباههم بكل وضوح الى ما يحدث في تونس.
– اننا أصبحنا عاجزين عن استغلال ثرواتنا النفطية بأيدينا. ونحن عاجزون عن ذلك لافتقادنا المهارة والقدرة التقنية والاعتمادات المالية اللازمة. وفي غياب شركات اجنبية يتسابق العالم على جذبها يبقى نفطنا وغازنا حبيسين في باطن الارض وفي الاثناء سيكون لزاما علينا توريد المحروقات الضرورية لدوران عجلة اقتصادنا الهزيل ولكن بأية مواد مالية؟ طبعا عبر الاقتراض والحال ان بلادنا غارقة في التداين المفرط!
– كانت تونس عام 2010 تغطي ما يناهز 100 % من احتياجاتها من المحروقات واليوم باتت لا تغطي سوى 35 % منها وأكيد أنكم تعرفون جيدا سبب ذلك، لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحدّ. فقد قررت تونس التي تعد تقليديا مصدرا للأمونيتر توريد 60 ألف طن منه!!! طبعا لا بد من محاولة انقاذ المجمع الكيميائي ولكن سيتم ايضا تسديد فاتورة الـ60 الف طن بالعملة الصعبة المقترضة بتكاليف عالية.
لست هنا بصدد تشخيص الوضع وانما فقط قمت بمجرد معاينة جزئية… وأرجوكم لا تطلبوا مني حلولا اذ انني لم أكف عن اقتراحها منذ عدة سنوات ولقد اصبح واضحا بالنسبة لي ان تونس تنتحر اقتصاديا وماليا واجتماعيا. فمتى تستيقظ من سباتها وتنتفض على هذا الوضع؟
بقلم : عز الدين سعيدان