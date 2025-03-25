تونس تمنح تراخيص لأربع شركات دولية لبناء محطات للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 500 ميجاوات

قالت وزارة الطاقة التونسية أمس الاثنين إن البلاد منحت تراخيص لأربع شركات دولية لبناء محطات للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 500 ميجاوات بقيمة إجمالية 1.2 مليار دينار (386.31 مليون دولار)
وذكرت الوزارة أنه تم منح التراخيص لشركة كير الدولية الفرنسية لبناء محطتين بقدرة إجمالية 300 ميجاوات، ولشركة فولتاليا لمحطة للطاقة الشمسية بقدرة 100 ميجاوات، ولشركتي سكاتك النرويجية وأيولوس اليابانية، وهي وحدة تابعة لتويوتا تسوشو، لمشروع بقدرة 100 ميجاوات
وتعد هذه المشاريع الأولى التي يتم منح تراخيصها في المناقصة الدولية التي طرحتها تونس لمشاريع طاقة متجددة بقدرة إجمالية 1700 ميجاوات
وافقت الحكومة التونسية العام الماضي على خطة لتطوير قدرة طاقة متجددة تبلغ 1700 ميجاوات بحلول عام 2027، بهدف توفير 200 مليون دولار سنويا من خلال تقليل استخدام الغاز الطبيعي
وتهدف تونس، التي تعتمد بشكل رئيسي على الطاقة التي يتم توليدها بالغاز، إلى إنتاج 35 بالمئة من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030