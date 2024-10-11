تونس تفشل فشلا ذريعا للمرّة الثالثة في استرجاع الأموال المنهوبة

⭕️رغم تنبيه منظّمة « أنا يقظ » طيلة سنوات بنية الاتحاد الأوروبي رفع التجميد عن أموال وممتلكات أفراد من عائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ورغم رفع التجميد خلال السنتين الأخيرتين عن ممتلكات 10 أشخاص إلاّ أنّ الدولة التونسية لم تحرّك ساكنة لوقف نزيف رفع التجميد وعليه فقد قرر الاتحاد الأوروبي بتاريخ 8 أكتوبر 2024 رفع تجميد أموال كل من
1- معزّ بن منصف بن محمّد الطرابلسي
2- حسام بن محمّد ناصر بن محمّد الطرابلسي
⭕️وتعتبر « أنا يقظ » أن تواصل إصدار قرارات رفع التجميد من قبل الإتحاد الأوروبي ليست إلاّ نتيجة حتمية لفشل الديبلوماسية التونسية، و انهيارا للخطاب الشعبوي للرئيس قيس سعيد الذي لطالما ادعى حرصه على استرجاع الأموال المنهوبة واسترداد أموال الشعب المجمّدة
⭕️كما يعتبر هذا الفشل فشلا ذريعا لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج باعتبار أن وزيرها هو رئيس اللجنة الخاصّة برئاسة الجمهورية لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج، والذي من الواضح أنه لم يأخذ الأمر بالجدية اللازمة بعد اجتماعه باللجنة منذ 14 سبتمبر 2023 وذلك في غياب أي تقارير عن أنشطتها