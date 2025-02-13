تونس: تضاعف العجز التجاري ثلاث مرات خلال جانفي 2025

سجّل عجز الميزان التجاري لتونس في جانفي 2025 زيادة ثلاثية، حيث وصل إلى 1765.5 مليون دينار، مقابل 577.6 مليون دينار في نفس الفترة من 2024. جاء ذلك وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء الذي أشار إلى تراجع العجز في بعض القطاعات دون احتساب الطاقة، بينما شهد العجز التجاري الطاقي زيادة ملحوظة
العجز التجاري حسب البلدان: الصين وروسيا في مقدمة القائمة
تأتي الزيادة في العجز التجاري لتونس بشكل رئيسي من بعض الشركاء التجاريين الكبار، على رأسهم الصين التي سجلت عجزًا بقيمة 971.2 مليون دينار، تليها روسيا بـ 647.1 مليون دينار، بالإضافة إلى الجزائر، تركيا، اليونان، والهند
الفائض التجاري مع بعض البلدان: فرنسا وألمانيا أبرز المساهمين
من جهة أخرى، سجلت تونس فائضًا في تجارتها مع بعض البلدان، حيث تم تحقيق فائض مع فرنسا بقيمة 361.7 مليون دينار، وألمانيا بـ 276.6 مليون دينار، إضافة إلى إيطاليا، ليبيا، والمغرب
نسبة تغطية الواردات بالصادرات تتراجع إلى 74%بالمائة
عكست البيانات انخفاضًا في نسبة تغطية الواردات بالصادرات، التي بلغت 74% مقارنةً بـ 89.9% في جانفي 2024، مما يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد في مجال التجارة الخارجية
تراجع الصادرات التونسية بسبب انخفاض قطاع الطاقة والصناعات الغذائية
ساهم تراجع صادرات قطاع الطاقة بنسبة 52.8%، خاصة في المواد المكررة، وصادرات الصناعات الغذائية بنسبة 9.7% في تقليص إجمالي الصادرات التونسية. بالمقابل، سجلت بعض القطاعات زيادات ملحوظة، مثل الفسفاط والنسيج والملابس
تقلص الصادرات نحو الاتحاد الأوروبي وزيادات نحو الأسواق العربية
سجلت الصادرات التونسية نحو الاتحاد الأوروبي، الذي يستحوذ على 67.9% من إجمالي الصادرات، انخفاضًا بنسبة 9.7%. في المقابل، ارتفعت الصادرات نحو بعض الأسواق العربية مثل ليبيا (62.3%)، المغرب (58.9%)، ومصر (176.5%)
زيادة واردات المواد الطاقية والمواد الغذائية
شهدت تونس ارتفاعًا ملحوظًا في وارداتها من المواد الطاقية بنسبة 24%، مما يعكس ارتفاع مشتريات البلاد من المواد المكررة. كما سجلت واردات المواد الغذائية ارتفاعًا بنسبة 37.9%، إلى جانب زيادة في واردات المواد الأولية والنصف المصنعة
ارتفاع الواردات من الصين وروسيا والهند
على مستوى الواردات، تم تسجيل زيادة ملحوظة مع بعض الشركاء التجاريين خارج الاتحاد الأوروبي، مثل الصين (62.3%)، روسيا (51.2%)، والهند (12.2%)، مما يشير إلى تحول في مسار التجارة الخارجية لتونس