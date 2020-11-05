تونس تستفيق بعد ثلاثة أيام بلياليها وتدين العملية الإرهابية بعاصمة النمسا فيانا

أصدرت ،عشية اليوم الخميس 5 نوفمبر، وزارة الخارجية التونسية بيان الإدانة التالي للإعتداء الإرهابي الذي وقع على العاصمة النمساوية فيانا والذي جري ليلة 2 نوفمبر . أي إدانة مترددة تقع بعد ثلاثة أيام بلياليها
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تعبّر تونس عن إدانتها الشّديدة للهجوم الإرهابي الّذي شهدته العاصمة النمساوية فيينا ليلة 02 نوفمبر 2020، والّذي أودى بحياة عدد من المدنيين. وإذ تتقدّم بأخلص عبارات التعازي والتعاطف إلى عائلات الضحايا والمصابين، تعرب تونس عن تضامنها الكامل مع الحكومة النمساوية في جهودها ضدّ محاربتها لآفتي الإرهاب والتطرّف
وتجدّد تونس عزمها على العمل مع كلّ الشركاء الدوليين والإقليميين للتصدّي لهذه الظواهر التي تمسّ من قيم الحريّة والديمقراطية والتعايش السلمي، مؤكّدة على ضرورة توحيد الجهود العالميّة في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء لفائدة الإنسانية قاطبة