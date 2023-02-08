تونس ترسل مساعدات وفريق من الحماية المدنية لدولتي تركيا وسوريا

عملا بتعليمات سيادة رئيس الجمهورية القاضية بإرسال مساعدات عاجلة لكلّ من سوريا وتركيا على إثر الزلزال المدمر الذي جد صبيحة يوم 06 فيفري 2023 وأسفر عن خسائر بشرية ومادية هائلة
تولى السيد وزير الداخلية رفقة السادة وزراء الدفاع الوطني والشؤون الإجتماعية والصحة الإشراف على إرسال طائرتين عسكريتين محملتين بشحنتين من المواد الغذائية والأغطية والأدوية بالإضافة إلى فريق من الحماية المدنية مختص في البحث والإنقاذ من تحت الأنقاض متكون من ضباط وأطباء وأعوان مسعفين مجهزين بمعدات متطورة للبحث والإنقاذ وفقا للمعايير الدولية فضلا عن فريق أنياب للبحث عن المفقودين وفرق طبية للتعامل مع المحاصرين تحت الأنقاض بكافة معداتها وفريق طبي من وزارة الصحة
هذا و تجدر الاشارة إلى ان الوحدة المختصة للحماية المدنية تم تصنيفها خلال شهر جوان الفارط ضمن الصنف المتوسط حسب معايير الهيئة الاستشارية العليا للبحث والانقاذ التابعة للأمم المتحدة