ترحب تونس باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه بين وفدي اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) في جنيف، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتعتبره خطوة هامة نحو تحقيق التسوية السياسية الليبية الشاملة والدائمة
واذ تشيد تونس بما تميزت به هذه الاجتماعات من روح إيجابية وأجواء الثقة التي سادت المحادثات بين مختلف الأطراف الليبية، فإنها تبارك هذا الاتفاق الهام وترحب بمضامينه باعتباره إنجازا يمثل ركيزة أساسية في مسار تحقيق التسوية السياسية المنشودة
وتود تونس بهذه المناسبة الاعراب مجددا عن امتنانها لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في مرافقة الأطراف الليبية لإنجاح المسار السلمي لحل الازمة، وهي على ثقة تامة بأن يحظى هذا الاتفاق بكامل الدعم من قبل المجموعة الدولية
وتجدد تونس الاعراب عن استعدادها التام لضمان أفضل الظروف لإنجاح منتدى الحوار السياسي الليبي الذي ستحتضنه بداية شهر نوفمبر المقبل، بهدف الوصول الى تحقيق الامن والسلم والاستقرار الدائم في ليبيا الشقيقة
تونس ترحب تونس باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا و بمضامينه
ترحب تونس باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه بين وفدي اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) في جنيف، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتعتبره خطوة هامة نحو تحقيق التسوية السياسية الليبية الشاملة والدائمة