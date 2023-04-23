تونس تحضّر لعملية اجلاء الجالية التونسية بالسودان

في ضوء التطورات الجارية بجمهورية السودان الشقيق، تعلم وزارة الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج، بأن مصالحها تتابع عن كثب وعلى مدار الساعة أوضاع الجالية التونسية المقيمة بهذا البلد، من خلال خلية الأزمة التى تمّ تركيزها للغرض وبالتنسيق والتعاون مع سفارة تونس بالخرطوم، التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة للتحضير لعملية اجلاء الجالية التونسية انطلاقا من يوم غد الاثنين 24 أفريل 2023
ولهذا الغرض، فقد تم الاتصال بكافة أفراد الجالية وضبط قائمة اسمية في الراغبين في الاجلاء واعلامهم بالمكان والساعة المحددتين لتأمين نقلهم
كما نشرت السفارة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك » كل التفاصيل الخاصة بعملية الاجلاء، ووضعت على ذمة أفراد الجالية أرقاما للتواصل معهم داعية اياهم توخى أقصى درجات الحيطة
وتعلم الوزارة بأن التنسيق جار ومتواصل مع وزارة الدفاع الوطني للقيام بعملية الاجلاء وتأمين كافة الظروف المناسبة لعودة أبناء الجالية التونسية الى أرض الوطن
وتفيد الوزارة بأنها وجهت بعثتينا الدبلوماسيتين بكل من الخرطوم والقاهرة للقيام بالاتصالات اللازمة وتوفير كافة الامكانيات والوسائل لتأمين عملية الاجلاء في أحسن الظروف