تونس تتسلّم مستشفيَيْنِ ميدانِيَيْن في إطار هبة أمريكية

تسلمت تونس اليوم الخميس، هبة أميركية تتمثل في مستشفيين ميدانيين يحتوي كل واحد منهما على 30 سرير سيتم تركيزها في كل من مستشفى المنجي سليم بالعاصمة تونس والمستشفى الجامعي الطاهر صفر بولاية المهدية، وفق ما افادت به إذاعة موزاييك
وأشرف على مراسم حفل موكب التسلّم وزير الصحّة الدكتور فوزي مهدي بحضور سفير الولايات المتّحدة الأمريكيّة بتونس السيّد دونالد بلوم الذّي عبّر عن استعداد بلاده الدّائم لدعم جهود الحكومة التّونسيّة في مجابهة جائحة كوفيد 19
وخلال نقطة إعلاميّة أقيمت بالمناسبة، أوضح وزير الصحّة أنّ الدّولة عازمة على مواصلة الرّفع من الطاقة الاستشفائيّة للإحاطة بالمصابين بهذا الفيروس وذلك في سائر أنحاء البلاد، داعيا المواطنين للالتزام بالإجراءات الصحّية الوقائيّة والإقبال على التّسجيل في منظومة « إيفاكس » للاستفادة من التّلقيح المضادّ لكوفيد 19
وأفاد وزير الصحة فوزي مهدي، في تصريح إعلامي، بأن هذه المعدات تحضر لأول مرة في تونس وهي مزودة بأنظمة عزل الضغط السلبي وهي خاصة بالأمراض المعدية على غرار « كوفيد19 » وتقدر تكلفتها الجملية بـ 3 مليون دولار