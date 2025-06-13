تونس تؤكّد تضامنها مع الشعب الإيراني الشقيق

تُدين تونس بأشدّ العبارات العدوان الصهيوني الغادر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فجر هذا اليوم 13 جوان 2025، والاعتداء السّافر على سيادتها وأمنها في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة ولجميع القوانين والأعراف الدولية وهو ما يُقوّض أركان الأمن والسلم والاستقرار لا في المنطقة وحدها بل في العالم كلّه
وتعتبر تونس أنّ الاعتداء الغاشم على إيران يُشكّل فصلا جديدا من سلسلة الجرائم والاعتداءات المتكرّرة والمتواصلة التي يرتكبها العدوّ الصهيوني ودليلا إضافيا على إمعان هذا الكيان في غطرسته وسياسته العدوانية
وإذ تؤكّد تونس تضامنها مع الشعب الإيراني الشقيق في هذا الظرف الدقيق، فهي تُجدّد دعوتها للمجتمع الدولي وبالخصوص مجلس الأمن للتدخل الفوري والحازم من أجل وضع حدّ لعربدة الكيان الصهيوني وسلوكه العدواني وعدم الإفلات من العقاب