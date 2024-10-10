تونس إلى أين ؟

1- من نادى بمجلس وطني تأسيسي ؟
2- من نادى باعتماد طريقة الاقتراع بالأغلبية على الأفراد لانتخاب أعضاء المجلس التأسيسي ؟
3- من كان، زمن سيطرة النهضة على الحكم 2011-2014، ضيف شريط الأنباء وبشكل منتظم على القناة الوطنية ؟
4- من دعاه حمادي الجبالي، رئيس الحكومة، لعضوية مجلس الحكماء ؟
5- من دافع على الشريعة في الدستور ؟
6- إلى جانب أي مترشح تقف الأحزاب الدينية ؟
7- من تجاهل علوية الدستور وغلب النص الديني لحسم مسائل مجتمعية ؟
….
أضعنا الكثير من الوقت وخسرنا الكثير من المال العام باعتماد خيار المجلس التأسيسي فلا تعيدوا الكرة
و ما كل مرة تسلم الجرة
ملحوظة
الرجاء التركيز على الخطاب والأعمال والبرامج وعدم ذكر الأسماء أو التهكم على أصحابها
أمين محفوظ في 10 أكتوبر 2019