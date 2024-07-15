تونس : إستدعاء الممثل القانوني لجريدة « نواة » للبحث على خلفية عمل صحفي

تلقت جريدة « نواة » صباح الاثنين 15 جويلية 2024 استدعاء في شخص ممثلها القانوني للحضور صباح الغد الثلاثاء 16 جويلية بمقر الإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني مكتب 125، المعروف بتخصصه في بحث وملاحقة المضامين الالكترونية للصحفيين والكتاب وأصحاب الرأي ومؤسساتهم
ولم يرد في نص هذا الإستدعاء ما يفيد سببه ولا الإطار القانوني الذي يتنزل في سياقه، بل اكتفى بالعبارة الشهيرة : لأمر يهمه
وتذكر نواة بما سبق أن تعرض له فريقها من تتبعات ومضايقات على خلفية أعمالها الصحفية، كان آخرها التنبيه الغريب الذي تلقته من هيئة الإنتخابات في فيفري 2024 حول مقال لا يتعرض لا للإنتخابات ولا لهيئتها، أو بعد منع مصوريها من العمل واقتيادهم للبحث على إثر تغطيتهم لتحرك في علاقة بقضية شهيد الملاعب عمر العبيدي
وتهيب نواة بالجسم الصحفي والحقوقي المدني وكل القوى الحية بالتصدي لمحاولات الترهيب والإرباك التي تستهدف الأقلام الحرة في الوقت الذي لا تحرك فيه السلطات ساكنا أمام حملات التحريض والتشويه المتتالية التي تستهدف المؤسسة وفريقها الصحفي