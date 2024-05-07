توقيع مذكرات تفاهم بين إيطاليا و ليبيا في التعليم والصحة والشباب والرياضة

شهد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» الليبية عبدالحميد الدبيبة ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الثلاثاء، مراسم التوقيع على مذكرات تفاهم للتعاون بين ليبيا وإيطاليا في مجالات التعليم والصحة والشباب والرياضة
وجرى التوقيع على مذكرات التفاهم من قبل الوزراء المختصين من الجانب الليبي والإيطالي، عقب اجتماع موسع عقده الدبيبة وميلوني بمقر رئاسة الورزاء في طرابلس، ضم وزراء الصحة والتعليم العالي والنفط والغاز والرياضة من الجانب الليبي، والجامعات والبحث العلمي والشباب والرياضة والصحة من الجانب الإيطالي، بحضور سفير إيطاليا لدى ليبيا وسفير ليبيا لدى إيطاليا
وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتهاعلى «فيسبوك» إن الاجتماع الموسع جرى خلاله مناقشة أوجه التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والاقتصاد والبحث العلمي والصحة والملفات الأخرى المشتركة بين البلدين
وفي ختام الاجتماع جرى توقيع مذكرات تفاهم للتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الليبية ووزارة الجامعات والبحث العلمي الإيطالية، واتفاقية بين وزارتي الصحة بالبلدين، وأخرى بين وزارة الرياضة الليبية ووزارة الشباب والرياضة الإيطالية
موعد المنتدى الاقتصادي الإيطالي – الليبي
وأضافت منصة «حكومتنا» أن الدبيبة وميلوني عقدا اجتماعًا ثنائيًا لمناقشة عدد من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، «كان أهمها ضرورة دعم جهود الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، وفق قوانين عادلة، والجهود المبذولة بين البلدين في مكافحة الهجرة غير النظامية، والاتفاق على عقد المنتدى الاقتصادي الإيطالي الليبي في نهاية أكتوبر بالعاصمة طرابلس لدعم القطاع الخاص بالبلدين
ووصلت ميلوني والوفد المرافق لها طرابلس صباح اليوم، حيث كان في استقبالها بمطار معيتيقة الدولي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، الذي رافقه إلى ديوان رئاسة الوزراء حيث كان في استقبالها الدبيبة ومراسم استقبال رسمية عُزِف خلالها النشيد الوطني للبلدين قبل أن يبدأ الجانبان محادثاتها الرسمية