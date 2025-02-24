توقيع اتفاقية إطارية بين تونس وإيطاليا لتشغيل خريجي التكوين المهني

تم اليوم الاثنين بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني، توقيع اتفاقية إطارية بين الوزارة و منظمة « ايتوس » الإيطالية لتشغيل خرّيجي التكوين المهني
وقال وزير التشغيل، رياض شوّد في تصريح لـ »الجوهرة أف أم »، إن هذه الاتفاقية (مدّتها 5 سنوات) تختلف عن الاتفاقيات السابقة، ذلك أنها تهم عديد الاختصاصات، مشيرا إلى أنها ستشمل في مرحلة أولى انتداب 150 عاملا في قطاع اللحام والبناء المعدني بعقود عمل غير محددة مع مؤسسات ايطالية بالتنسيق مع الوكالة التونسية للتكوين المهني
وأضاف أيضا أنه في إطار التعاون مع الجانب الإيطالي، هناك برنامج لتكوين 5 آلاف شاب تونسي للعمل في المؤسسات التونسية المنتصبة في تونس أو المؤسسات التونسية
وثمّن الوزير الفرص التي يتيحها التكوين المهني لتوفير فرص الإدماج في سوق الشغل الوطنية أو العالمية وفي التوجّه نحو الهجرة المنظمة
من جهته، بيّن سفير ايطاليا بتونس، الساندرو بروناس، أن حاجيات المؤسسات الايطالية متزايدة في عديد الاختصاصات، مؤكدا أن إيطاليا قدمت 8 آلاف تأشيرة عمل سنة 2024 ومتوقعا ارتفاع هذا العدد في السنوات القادمة