توقف نشاط المخابز سيتواصل إلى أن تسدد لها الدولة مستحقات بذمتها

قال رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز، محمد بوعنان، « إن توقف نشاط المخابز المصنفة بلغ نسبة 99 بالمائة وذلك في كل ولايات الجمهورية »، وفق ما صرح به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الإربعاء
وأكد رئيس الغرفة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن توقف نحو 3500 مخبزة سيتواصل إلى أن تسدد لها الدولة مستحقات بذمتها تهم الدعم المخصص لفائدة المخابز، الذّي لم تتسلمه هذه الأخيرة، منذ 14 شهرا والمقدرة قيمته بحوالي 250 مليون دينار
وأضاف بوعنان أن كلفة الخبزة تقدر بــ 250 مليما ويتم بيعها بـ 190 مليما ليصبح الفارق بين الكلفة وثمن البيع 60 مليما تتكفل الدولة بتوفيرها إلى المخابز في شكل دعم شهري
وأوضح أن قطاع صناعة الخبز « منهار »، مشيرا إلى أن الدولة هي من تتحكم في سعر الخبز. وأكّد أنّ المطلب الوحيد للمهنيين يتمثّل في الحصول على مستحقاتهم المتخلّدة بذمّة الدولة
تجدر الإشارة إلى أن المخابز غير المصنفة (المخابز العصرية) تواصل نشاطها في صناعة الخبز بأسعار غير مدعومة من الدولة