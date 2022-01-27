استقبل وزير الدّاخلية السيد « توفيق شرف الدّين »، يوم الأربعاء 26 جانفي 2022 بمقرّ الوزارة، سعادة سفير الولايات المتّحدة الأمريكيّة بتونس السّيد « دونالد بلوم » والوفد المرافق له
وتطرّق الطرفان إلى سبل مزيد تكريس التعاون التونسي الأمريكي في المجال الأمني من خلال تفعيل استراتيجية المساعدة الأمنية المشتركة بين البلدين مع مزيد تطويرها في مجالات برامج التكوين وتبادل الخبرات ومواكبة التطور التقني والمعلوماتي في المجال الأمني لما يخدم عملية التصدي لظاهرة الإرهاب التي تهدد كل الدول
كما كان اللقاء فرصة لتأكيد حرص الوزارة على ترجمة تعدد مجالات التعاون في التكوين إلى نجاحات أمنية ميدانية والسعي الدائم إلى تحقيق الموازنة بين إنفاذ القوانين والمحافظة على الأمن العام للتونسيين والجالية الأجنبية من جهة وضمان الحقوق والحريات من جهة أخرى
ومن جهته عبّر سعادة السفير عن ارتياحه لمستوى التعاون بين البلدين وأكّد على مواصلة دعم بلاده للوزارة في مختلف المجالات الأمنية سواء في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة أو غيرها
توفيق شرف الدّين يستقبل سفير الولايات المتّحدة الأمريكيّة بتونس
استقبل وزير الدّاخلية السيد « توفيق شرف الدّين »، يوم الأربعاء 26 جانفي 2022 بمقرّ الوزارة، سعادة سفير الولايات المتّحدة الأمريكيّة بتونس السّيد « دونالد بلوم » والوفد المرافق له