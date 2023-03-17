توفيق شرف الدين يعلن استقالته من وزارة الداخلية

أعلن وزير الداخلية توفيق شرف الدين في تصريح اعلامي مساء اليوم الجمعة، عن استقالته من منصبه
و أضاف توفيق شرف الدين، على هامش اشرافه على تخرج الدورة 73 لضباط صف الحرس الوطني بمدرسة الحرس ببئر بورقبة، بأن رئيس الجمهورية قبل استقالته
وقال شرف الدين : الأمانة ساقتني لوزارة الداخلية والأمانة ساقتني الان أيضا لأخلع عن نفسي هذه المسؤولية لأن هناك أمانة أخرى نادتني
وتقدم شرف الدين، بالشكر لرئيس الجمهورية قيس سعيد، لتفهمه لوضعيته، ملمحا الى ان اسباب استقالته شخصية ،وعبر عن فخره بالانتماء إلى الوزارة، متقدما بالشكر لكل أعوانها وإطاراتها