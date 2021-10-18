توفيق شرف الدين : دقت الساعة لينال كلّ من أجرم في حق التونسيين جزاءه

أكّد وزير الداخلية توفيق شرف الدين اليوم الأحد 17 أكتوبر 2021 أنّ “الساعة دقت لينال كل من أجرم في حق التونسيين والوطن جزاءه” مضيفا أنّه لا أحد فوق القانون معتبرا ان البلاد تكون قد سلكت مسار الاصلاح والانقاذ عبر تطبيق القانون على الجميع بلا استثناء او تمييز
وقال شرف الدين في تصريح لـ « صبرة أف أم » يوم الأحد على هامش زيارته لولاية القيروان : لا احد فوق القانون كان من يكون..القانون سيطال الجميع ..كل من أجرم في حق التونسيين وحق الوطن ..دقت الساعة لينال كلّ من أجرم جزاءه حفاظا وليس تشفيا او انتقاما او تجنيا بل من منطلق حقوق الانسان ..سنعمل على حماية وحفظ حقوق الانسان ..حقوق المواطن الاقتصادية والاجتماعية
وأضاف : الدول الصديقة والشقيقة نجحت بالأساس عبر تطبيق القانون والمساواة بين الجميع امام القانون …لا يوجد اي تمييز او استثناء واذا تم تطبيق القانون على الجميع سنكون قد سلكنا مسار الاصلاح وانقاذ الوطن ..تونس غالية ولن نسمح لاي احد بالمساس من هيبتها او من مقدراتها او من طمأنينة أيّ مواطن تونسي في كلّ شبر من تراب الجمهورية