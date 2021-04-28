تواطؤ البقية مع جماعة الإخوان لإجهاض حقنا في نظام ديمقراطي فعلي

الى حد اللحظة لم نرَ ولم نسمع معارضة لما تنوي النهضة و صنّاعها من عزم على تحويل هيئة الانتخابات الى محكمة تقبل من تريد وترفض من تريد في المشاركة في الا نتخابات القادمة.لم نسمع معارضة او تشهيرا ممن يدعون الديمقراطية في المجلس و حتى عدائهم للاخوان ، لم نرَ ممثلي الكتل الديمقراطية هؤلاء يحهضون مشروع الاصلاحات المقدمة قبل حتى مرورها للجنة التشريع في المجلس. لم نسمع زهير المغزاوي و لا الناصفي ولا الرحوي و لا عبّو المدام، ولا الزواري ولا مصطفى بن احمد…ينددون بما يُحاك لتصير انتخابات على المقاس تُقصى فيها المعارضة الفعليّة.هذا السكوت المستراب يجعلنا نرجح ان في ذلك قبول ضمني بما تخطط له النهضة و هنالك اذا تلاقي في الهدف و المصالح. اقصاء عبير موسي و حزبها و اقصاء من هم ضد المنضومة الحاكمة هو في الأخير فسح المجال لمن هم في السلطة للبقاء فيها و اعادة انتخابهم للتحكم في رقاب التونسيين. الحزب الدستوري المنافس الذي يجب اقصاؤه لأن من يسمون انفسهم بالأحزاب الديمقراطية و حتى اليسارية هم متضررون من هذا الحزب الذي يتصدر سبر الأراء حول نوايا التصويت لدى الناخبين ويكسب ثقة فئات واسعة من التونسيين امام تراجع شعبية كل الأحزاب الأخرى و انكشاف ليس فقط عجزها بل ظهورها كمجموعات تسترزق وتتورط مع الفساد و تسكت عن مصالح الوطن و مشاغل التونسيين. لذاك هنالك تورّط مقصود من هؤلاء مع النهضة و حزامها المباشر في اقصاء الدستوري الحر
الخوانجية لا يتصورون انفسهم خارج الحكم لأنهم يعرفون أن الكثيرين منهم سوف تتلقفهم المحاكم و ان رؤوسا منهم سوف يحاسبون على الارهاب و على ما أغرقوا البلاد فيه من تدهور شامل ، لذلك هم مستميتون على البقاء في السلطة حتى و ان أحرقوا البلاد كاملة وليس من باب الهذيان او المزح عندهم عندما يهددون التونسين كل مرة بحرب أهليّة و يحركون اذرع الارهاب لعلها تلهي الناس عما يقترفون
دعوتي ،من موقعي المواطن المتواضع، ان يعي الديمقراطيون الحقيقيون والوطنيون الحقيقيون من داخل أحزاب البرلمان و من خارجه ومن المستقلين كلهم لتكوين جبهة واسعة لأنقاذ الوطن ولإفشال هذا المشروع المقدم في صلاحيات هيئة الانتخابات و ثانيا بايجاد صيغة لتعويض القانون الانتخابي الحالي والتخلي خاصة عن نظام القائمات المغلقة والعتبة، واعتماد قانون جديد يقوم على الانتخاب بالأغلبية في دورتين، وتكوين قائمات حزبية أو مستقلة مصغرة مكوّنة من رجل وامرأة فقط
الأستاذ عميره عليّه الصغيّر